Старшеклассники сдают письменный экзамен по литературе в одной из курганских школ

Старшеклассники сдают письменный экзамен по литературе в одной из курганских школ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Порядка 20% российских школ выставляет всем своим выпускникам "отлично" за итоговое выпускное сочинение, что делает эту процедуру для Рособрнадзора необъективной, заявил замглавы ведомства Анзор Музаев на совещании в Совете Федерации.

"20% школ Российской Федерации выставляет абсолютно всем выпускникам своим "отлично" по всем критериям по сочинению. Такое невозможно. Это доброжелательная обстановка родных школ", — сказал Музаев, отвечая на вопрос, почему нельзя сдавать ЕГЭ в своей школе.

Он подчеркнул, что за счет того, что итоговое сочинение проходит в родных школах, для Рособрнадзора эта процедура становится "абсолютно необъективной".

Также Музаев отметил, что во время проведения кампании ЕГЭ-2018 с экзамена сняты около 15 учеников, которые пытались пройти по чужим паспортам. "Система видеонаблюдения, в том числе с элементами распознавания, нам позволила выявить такие случаи", — пояснил он.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдали около 730 тысяч человек. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации.