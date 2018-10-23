Директор ФИПИ рассказала, на чем будет сделан акцент в новых моделях ОГЭ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Акцент в новых моделях основного государственного экзамена (ОГЭ) будет сделан на практико-ориентированных заданиях, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявил, что апробация новых моделей ОГЭ начнется с 2019 года, уже разрабатываются новые экзаменационные модели ОГЭ и планируется разработка новых моделей ЕГЭ на основе ФГОС.

"Основной акцент, на самом деле, очень прост, и в принципе, многие из вас слышали такой термин, как системно-деятельный подход. Это значит, что оценка учебных достижений наших школьников будут акцентироваться не на знания парадигмы, а на умении применять полученные знания. То есть деятельный подход, который построен на деятельность – находить, определять, анализировать. Эти изменения и вносятся как основной аспект проверки на процедуре государственной итоговой аттестации", — сказала Решетникова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом она отметила, что главным акцентом оценивания становится именно умение определять, распознавать, систематизировать, "но, безусловно, все эти умения основаны на прочных знаниях".

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщала, что новые ФГОСы для школы планируется принять к концу 2018 года.