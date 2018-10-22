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В ФИПИ рассказали, какие сложности испытывали выпускники на ЕГЭ по истории

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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПреподаватель разъясняет ученикам правила сдачи экзамена перед началом единого государственного экзамена по истории в Гимназии №1 ВладивостокаПреподаватель разъясняет ученикам правила сдачи экзамена перед началом единого государственного экзамена по истории в Гимназии №1 Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Многие выпускники, сдававшие в 2018 году ЕГЭ по истории, плохо знали исторических деятелей, слабо ориентировались в истории культуры и испытывали трудности с заданиями, требующими аналитического подхода, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

"Участники ЕГЭ 2018 года сравнительно хорошо выполнили задания на знание хронологии, единичных исторических фактов и на работу с текстовыми историческими источниками. Затруднения вызвали задачи, в которых требуется сгруппировать факты по определенному признаку, а также указать или соотнести названия битв, мирных договоров, факты из истории России XX века (относящиеся к периодам, насыщенным важными событиями — например, 1917 год, Гражданская война, период индустриализации в СССР, Великая Отечественная война и другие). Немногие участники справились с заданиями на анализ двух документов, относящихся к разным историческим периодам", — говорится в сообщении.

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© РИА Новости, Инфографика
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Отмечается, что выпускники 2018 года плохо знают исторических деятелей, слабо ориентируются в истории культуры, много ошибок допустили при работе с исторической картой (схемой) и иллюстративным материалом.

"Большинство из них связано с незнанием фактов, необходимых для работы с картой и анализа иллюстративного материала. Например, экзаменуемые неправильно указывали время начала военных операций, обозначенных на карте, фамилии исторических деятелей, связанных с событиями, названия городов в тот период и другое. Многие выпускники не узнали представленные на изображении памятники архитектуры, скульптуры, произведения живописи и т.п. Избежать этих ошибок позволит систематическая работа на уроках с исторической картой и иллюстрациями в учебнике", — отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве добавили, что самым сложным в экзаменационной работе стало задание с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления, процесса или деятельности исторической личности, большинство выпускников не смогли построить аргументы на основе исторических фактов.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова
© Пресс-служба Рособрнадзора
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"Историческое сочинение носит творческий характер и требует от выпускников самостоятельного отбора фактов, рассуждений, установления связей событий, явлений, процессов, корректного оформления своих мыслей с учетом требований задания. От того, насколько хорошо выпускник владеет учебным материалом, во многом зависит успех при написании исторического сочинения", — заключили в пресс-службе.

ФИПИ ежегодно проводит анализ кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей. Краткое резюме этих рекомендаций, подготовленное руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, помогут будущим выпускникам и их педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ-2018, и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену. Ранее свои рекомендации выпускникам дали разработчики КИМ ЕГЭ по обществознанию.

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