В ФИПИ рассказали, какие сложности испытывали выпускники на ЕГЭ по истории

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Многие выпускники, сдававшие в 2018 году ЕГЭ по истории, плохо знали исторических деятелей, слабо ориентировались в истории культуры и испытывали трудности с заданиями, требующими аналитического подхода, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

"Участники ЕГЭ 2018 года сравнительно хорошо выполнили задания на знание хронологии, единичных исторических фактов и на работу с текстовыми историческими источниками. Затруднения вызвали задачи, в которых требуется сгруппировать факты по определенному признаку, а также указать или соотнести названия битв, мирных договоров, факты из истории России XX века (относящиеся к периодам, насыщенным важными событиями — например, 1917 год, Гражданская война, период индустриализации в СССР, Великая Отечественная война и другие). Немногие участники справились с заданиями на анализ двух документов, относящихся к разным историческим периодам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускники 2018 года плохо знают исторических деятелей, слабо ориентируются в истории культуры, много ошибок допустили при работе с исторической картой (схемой) и иллюстративным материалом.

"Большинство из них связано с незнанием фактов, необходимых для работы с картой и анализа иллюстративного материала. Например, экзаменуемые неправильно указывали время начала военных операций, обозначенных на карте, фамилии исторических деятелей, связанных с событиями, названия городов в тот период и другое. Многие выпускники не узнали представленные на изображении памятники архитектуры, скульптуры, произведения живописи и т.п. Избежать этих ошибок позволит систематическая работа на уроках с исторической картой и иллюстрациями в учебнике", — отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве добавили, что самым сложным в экзаменационной работе стало задание с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления, процесса или деятельности исторической личности, большинство выпускников не смогли построить аргументы на основе исторических фактов.

"Историческое сочинение носит творческий характер и требует от выпускников самостоятельного отбора фактов, рассуждений, установления связей событий, явлений, процессов, корректного оформления своих мыслей с учетом требований задания. От того, насколько хорошо выпускник владеет учебным материалом, во многом зависит успех при написании исторического сочинения", — заключили в пресс-службе.

ФИПИ ежегодно проводит анализ кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей. Краткое резюме этих рекомендаций, подготовленное руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, помогут будущим выпускникам и их педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ-2018, и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену. Ранее свои рекомендации выпускникам дали разработчики КИМ ЕГЭ по обществознанию.