Васильева о словах Грефа: математические центры в РФ должны оставаться

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Математические центры должны оставаться, потому что фундаментальная математика — основополагающая наука, заявила журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева, комментируя слова главы Сбербанка о том, что математические школы — это пережиток прошлого.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Открытые инновации" в Сколково назвал узкоспециализированные математические школы, в которых детей "пичкают одним монопредметом", пережитком прошлого.

"Я приведу только цифры, которые говорят, может быть, ярче, чем цитата уважаемого Германа Оскаровича… У нас за последние 10 лет наши студенческие команды по информатике и программированию были победителями (на международных олимпиадах — ред.), равных нет. У нас есть указ о стратегии развития нашей страны, майский указ, у нас сейчас грандиозные планы о создании 15 математических центров. Думаю, что матцентры должны оставаться, потому что фундаментальная математика — основополагающая наука… Думаю, что все будет прекрасно сочетаться", — сказала Васильева.

"Я в последнее время прошу, чтобы меня знакомили с периодикой нашей и зарубежной, что говорят и пишут мои коллеги о российском образовании, что отмечают бесспорно? Русские хорошо готовят по литературе, искусству и математике. Это то, чем всегда была сильна наша наука", — подчеркнула министр.