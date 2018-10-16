Васильева о словах Грефа: математические центры в РФ должны оставаться

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Математические центры должны оставаться, потому что фундаментальная математика — основополагающая наука, заявила журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева, комментируя слова главы Сбербанка о том, что математические школы — это пережиток прошлого.
Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Открытые инновации" в Сколково назвал узкоспециализированные математические школы, в которых детей "пичкают одним монопредметом", пережитком прошлого.
"Я в последнее время прошу, чтобы меня знакомили с периодикой нашей и зарубежной, что говорят и пишут мои коллеги о российском образовании, что отмечают бесспорно? Русские хорошо готовят по литературе, искусству и математике. Это то, чем всегда была сильна наша наука", — подчеркнула министр.