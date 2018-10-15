Фурсенко рассказал, что способствовало изменению системы образования России

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Система образования России изменилась благодаря Болонскому процессу, но если бы не он, то изменения все равно бы начались благодаря чему-то другому, рассказал РИА Новости помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

"Изменилось все высшее образование. Я думаю, что если бы не это (Болонский процесс – ред.), то было бы что-то другое. Конечно, мы должны меняться. Любой такой существенный шаг заставляет нас более адресно заняться образованием. Даже не самое главное, как это называется — Болонский процесс или ЕГЭ, просто это привлекает внимание, заставляет нас по-другому посмотреть на систему образования. А система образования реально влияет на все", — заявил Фурсенко в ходе встречи экспертов клуба "Валдай" с выпускниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы для создания единого европейского пространства высшего образования — был принят 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодняшний день процесс включает в себя 48 стран-участниц. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.