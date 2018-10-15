Фурсенко рассказал, что способствовало изменению системы образования России

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Система образования России изменилась благодаря Болонскому процессу, но если бы не он, то изменения все равно бы начались благодаря чему-то другому, рассказал РИА Новости помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы для создания единого европейского пространства высшего образования — был принят 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодняшний день процесс включает в себя 48 стран-участниц. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.