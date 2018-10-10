Пресс-конференция министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова

Пресс-конференция министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила КОТЮКОВА. В ходе мероприятия были освещены актуальные вопросы работы министерства. Особое внимание было уделено планам по реализации нацпроектов "Наука" и "Образование".

Также речь шла о взаимодействии с РАН, планах по законотворческой деятельности в сфере регулирования научных и образовательных организаций, перспективах кооперации науки и деловых кругов в рамках создания научно-образовательных центров и международной интеграции российского образования.