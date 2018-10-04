Робот или учитель: американский эксперт верит в тандем

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пока в мире нет предпосылок для того, чтобы компьютер смог полностью заменить школьного учителя. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил известный американский эксперт в области персонализированного обучения, директор по успеваемости учащихся в региональном школьном округе №2 (штат Мэн) Мэтью Шей. Он принял участие в панельной дискуссии, которая состоялась в рамках V Глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch2018, организованной НИТУ "МИСиС" и Университетом НТИ "20.35".

"Искусственный интеллект активно развивается, мы наблюдаем этот процесс в самых разных сферах жизнедеятельности, однако в сфере образования искусственный интеллект пока не смог достичь колоссальных успехов", ‒ отметил эксперт, подчеркнув, что в будущем преподаватель так и останется неотъемлемой частью учебного процесса. "Компьютер выполняет многие задачи, но он не способен полностью заместить функции учителя, предоставив ученикам возможности адаптивного обучения", ‒ добавил он.

Между тем, Мэтью Шей уверен, что на практике в обычной школе можно эффективно использовать Big Data. "В школе, в которой я работаю, все образовательные программы персонализированы, и нам действительно хорошо удается использовать контент Big Data во благо обучения детей", ‒ отметил он. При этом он пояснил, что в данном случае контент в обучении – это не конечная цель, а способ развиваться, причем развиваться не только в школе, но и вне ее рамок. "Это способ учить детей быть сознательными гражданами и цельными людьми. Мы стараемся, чтобы контент был проводником между тем, что есть внутри школы, и тем, что будет потом за ее пределами", ‒ добавил он.

В учебном процессе в равной степени участвуют ученики, учителя и компьютеры. У каждого ученика свой компьютер, в классе работает один преподаватель. Польза компьютера, по мнению Мэтью Шей, состоит в том, что с учителя снимаются некоторые вещи, которые машина может объяснить вместо него (например, орфографический словарь или математические данные). "Если это может объяснить компьютер, это должен делать компьютер, но координацию всего процесса осуществляет учитель", ‒ рассказал он.

У цифровых школ, по мнению Мэтью Шей, есть свои плюсы и минусы. "У нас огромное количество положительных отзывов бывших учеников. Молодые люди говорят, что подобная система обучения помогла им стать более организованными, существенно облегчила выбор дальнейшей траектории образования и привила навыки тайм-менеджмента", ‒ рассказал директор.

Вместе с тем, по его словам, есть и негативные стороны. Так, некоторые дети не справляются с программой и покидают школу. "Количество таких детей сокращается, но они есть, и пока мы не можем до конца выяснить причины их неуспеваемости", ‒ добавил он. По его словам, компьютер может показать результат, но не может выявить проблему, из-за которой ученик показал низкий результат. "Если есть проблема с успеваемостью, компьютер, разумеется, решает эту проблему, но не с оценочной точки зрения, а с точки зрения подачи информации", ‒ добавил он, подчеркнув, что без индивидуальной помощи преподавателя здесь не обойтись.

Американский эксперт также рассказал, что в школах его округа полностью отказались от отметочной системы, вместо этого применяется система целей: чтобы достичь конкретной цели, ученик должен преодолеть определенную норму заданий. Каждая последующая цель более труднодостижима. Как только чувствуется, что ученик достиг цели, у него начинается подготовка к достижению следующей. Как утверждает американский эксперт, отмена отметочной системы положительно сказалась на успехах учащихся. Он убежден, что система целей более эффективна, чем отметочная система.