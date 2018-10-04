Робот или учитель: американский эксперт верит в тандем

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пока в мире нет предпосылок для того, чтобы компьютер смог полностью заменить школьного учителя. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил известный американский эксперт в области персонализированного обучения, директор по успеваемости учащихся в региональном школьном округе №2 (штат Мэн) Мэтью Шей. Он принял участие в панельной дискуссии, которая состоялась в рамках V Глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch2018, организованной НИТУ "МИСиС" и Университетом НТИ "20.35".
Между тем, Мэтью Шей уверен, что на практике в обычной школе можно эффективно использовать Big Data. "В школе, в которой я работаю, все образовательные программы персонализированы, и нам действительно хорошо удается использовать контент Big Data во благо обучения детей", ‒ отметил он. При этом он пояснил, что в данном случае контент в обучении – это не конечная цель, а способ развиваться, причем развиваться не только в школе, но и вне ее рамок. "Это способ учить детей быть сознательными гражданами и цельными людьми. Мы стараемся, чтобы контент был проводником между тем, что есть внутри школы, и тем, что будет потом за ее пределами", ‒ добавил он.
У цифровых школ, по мнению Мэтью Шей, есть свои плюсы и минусы. "У нас огромное количество положительных отзывов бывших учеников. Молодые люди говорят, что подобная система обучения помогла им стать более организованными, существенно облегчила выбор дальнейшей траектории образования и привила навыки тайм-менеджмента", ‒ рассказал директор.
Вместе с тем, по его словам, есть и негативные стороны. Так, некоторые дети не справляются с программой и покидают школу. "Количество таких детей сокращается, но они есть, и пока мы не можем до конца выяснить причины их неуспеваемости", ‒ добавил он. По его словам, компьютер может показать результат, но не может выявить проблему, из-за которой ученик показал низкий результат. "Если есть проблема с успеваемостью, компьютер, разумеется, решает эту проблему, но не с оценочной точки зрения, а с точки зрения подачи информации", ‒ добавил он, подчеркнув, что без индивидуальной помощи преподавателя здесь не обойтись.