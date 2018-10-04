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Образование

ФИПИ: задания ЕГЭ учитывают все современные вызовы в образовании

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© Пресс-служба РособрнадзораДиректор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана РешетниковаДиректор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова
© Пресс-служба Рособрнадзора

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова подробно рассказала корреспонденту РИА Новости о том, какие изменения произойдут в единых государственных экзаменах. 

Новая процедура допуска к ОГЭ: "Пообщаемся?"

‒ Оксана Александровна, недавно вы заявили о введении в 2018-2019 учебном году устной части ОГЭ по русскому языку. Как это будет выглядеть на практике? 

‒ Сразу уточню, что это не устная часть действующего основного государственного экзамена (ОГЭ), а отдельная процедура ‒ допуск к ОГЭ. Для нас это новый и очень ответственный формат. Несмотря на то, что устные форматы привычны и часто используются на уроках в виде опросов обучающихся, тем не менее, мы ведем речь об одновременном участии всех российских выпускников основной школы в массовой и единой процедуре.

Что будут сдавать школьники в новом учебном году
© РИА Новости, Инфографика
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Что будут сдавать школьники в новом учебном году
Она будет носить характер собеседования. Всего четыре задания, каждое со своей изюминкой. Первое – чтение вслух. Казалось бы, все элементарно, но тексты подбираются таким образом, чтобы выявить владение орфоэпическими нормами, ударениями и интонационными выделениями.

Второе задание – пересказ. Наши разработчики придумали интересный подход, когда при пересказе прочитанного текста необходимо сослаться на цитату, которая касается содержания текста. Цитату нужно "вплести" в свой пересказ.

Третье задание ‒ монологическое высказывание. На усмотрение учащегося это может быть описание, рассуждение или повествование. Если он выбирает описание, ему будет показана фотография; если ‒ рассуждение, будет задан некий опорный вопрос ("нужно ли…"); для повествования будет предложено о чем-то рассказать с опорой на наглядный материал. Все, что необходимо для ответа учащегося, будет содержаться в контрольном измерительном материале.

Последнее задание ‒ участие в диалоге. На проверку выносится умение поддерживать диалог, отвечать на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, доносить до собеседника коммуникативную задачу.

Бояться всего этого точно не стоит. Апробационные исследования, в которых приняли участие более 800 тысяч школьников, показали очень неплохой результат. Процедура воспринимается позитивно, она простая, но требует проявить себя, раскрыв коммуникативные возможности.  

‒ А что делать стеснительному ребенку, которому психологически сложно проявить себя ярким собеседником?

Дети с планшетным компьютером. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Гаджет-ножницы-бумага: ученые показали, как технологии вредят психике детей
‒ Развитие гаджетов, электронных устройств и социальных сетей приводит к тому, что дети привыкают общаться в письменной форме, им проще быстро написать в WhatsApp. Это неправильно, ведь мы живем в обществе, и, слава богу, пока не только в электронном… Мы разговариваем, решаем совместные задачи.

Все ребята ‒ стеснительные они или нет ‒ должны уметь коммуницировать. Это необходимый навык. Будем его развивать. Устный экзамен как раз и задает планку такого развития.

ЕГЭ по иностранному языку: без акцентов на грамматику

‒ Планируется, что с 2022 года иностранный язык станет обязательным ЕГЭ. Скажите, это уже точно? 

‒ Мы опираемся на нормативно-правовые акты, которые действуют в РФ. У нас есть ФГОС. В нем четко указано, что на ЕГЭ выносится не только русский язык и математика, но еще и иностранный язык. К 2022 году ребята, которые обучаются по этому стандарту, выйдут к рубежу завершения школы, а значит, они должны будут в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Мы к этому готовимся.

‒ Изменится ли сама модель экзамена по иностранному языку или останется действующий контрольно измерительный материал?

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: система ЕГЭ продолжит эволюционировать
‒ Конечно, изменится! Действующий КИМ по иностранному языку создавался для проведения единого государственного экзамена по выбору участником. В нем содержатся задания как базового, так и повышенного и высокого уровней сложности. Этот КИМ разработан для отбора наиболее подготовленных абитуриентов для продолжения образования в вузах. Действующая сегодня модель КИМ однозначно будет пересмотрена. Возможно, это будет отдельный измерительный материал для базового уровня и отдельный для экзамена по выбору. Не исключено, что в одном измерителе будет простроена базовая часть и часть углубленного уровня.

Обязательный экзамен по иностранному языку, безусловно, должен быть акцентирован на базовое освоение стандарта. В экзамене будет предусмотрена устная часть. Пусть и без требований к насыщенной лексике, но умение общаться на простые темы в нем непременно будет заложено.

Письменная же часть будет выстраиваться в соответствие с теми выводами, которые нам дают результаты Всероссийских проверочных работ по иностранному языку, которые проводятся Рособрнадзором с 2018 г.  ВПР – некий прототип будущего экзамена, его базовая модель. Модель будущего обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, с одной стороны,  должна отвечать возможностям нашей системы образования, с другой – задавать некоторую планку для дальнейшего развития

‒ Как вы считаете, учителя и школьники готовы к обязательному ЕГЭ по иностранному языку? 

Ученики смотрят списки допущенных к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. 9 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Россияне не видят расхождения результатов ЕГЭ с успеваемостью в школе
‒ Это самый уязвимый момент. Исследования (НИКО) показывают определенные трудности в освоении данного предмета всеми обучающимися образовательных организаций. У нас вырисовывается не самая благостная картина, до 2022 года есть над чем работать.

Школы выбирают разные программы для обучения иностранному языку: некоторые вводят его с первого класса, другие ‒ с пятого, одни школы отводят минимальное количество часов, другие ‒ проводят уроки иностранного каждый день. Палитра очень разнообразная. Кроме того, должны быть предприняты серьезные изменения в программах повышения квалификации учителей по иностранному языку.

ЕГЭ по русскому языку: без домашних заготовок

‒ На встрече главы Рособрнадзора с родителями вы упомянули о важном изменении в ЕГЭ по русскому языку ‒ отказе от аргументации с опорой на литературный материал. Чем продиктовано такое решение? 

‒ Да, в ЕГЭ по русскому языку было задание (26 задание), в котором нужно написать сочинение по прочитанному тексту, сформулировать одну из проблем, высказать свое мнение, аргументировав его читательским опытом (привести литературный аргумент). Эта формулировка живет уже много лет.

Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Рособрнадзора
© РИА Новости
Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Рособрнадзора
В результате мы заметили, что спектр произведений для аргументации сузился до минимального набора: если в КИМ по русскому языку представлен текст на военную тематику, то для аргументации привлекается "Повесть о настоящем человеке"; если в тексте идет речь о конфликте поколений, то в качестве аргументов идет опора на "Отцы и дети"… Коллеги в регионах жалуются, что им надоело в каждом сочинении читать аргументы с опорой на "Капитанскую дочку". Этим блистательным произведением Пушкина многие участники аргументируют практически любой тезис сочинения. Мы поняли, что композиция с читательским опытом перестала работать в ЕГЭ по русскому языку и свелась к заучиванию шаблонов. Доходит до курьезов на экзамене: в тексте идет поиск отдельных слов, к которым можно привязать домашнюю заготовку литературного аргумента. Это фальсификация, а не проверка умений думать, рассуждать.

Теперь для написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку  выпускнику потребуется работать только с новым для него текстом, который ему будет представлен в контрольном измерительном материале. Речь идет о функциональном, "смысловом" чтении: надо сформулировать позицию автора, выразить свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста и обосновать его, опираясь на сам текст.

Разумеется, это повышает наши требования к отбору текстов, но исключает возможность домашних заготовок. Мы дорожим этим изменением, оно нам кажется очень правильным. 

ЕГЭ по информатике переходит на "компьютерные рельсы"   

‒ ЕГЭ по какому предмету вы лично считаете максимально проработанным? Какой предмет вам кажется наиболее уязвимым?

‒ Как руководитель института, который отвечает за разработку всех измерителей, могу с уверенностью сказать, что проработаны модели КИМ ЕГЭ по всем предметам. Просто есть некоторые условия из серии "дано".

Например, информатика сейчас представлена на бланках. С точки зрения проработки модели экзамена в текущих условиях она не вызывает никаких сомнений в своей адекватности, объективности и нацеленности на проверку результата обучения. Однако с точки зрения развития цифровых технологий мы понимаем, что было бы правильно перевести информатику на "компьютерные рельсы". Это не свидетельствует о непроработанности экзамена в данный момент, а лишь говорит о том, что нам есть куда развиваться. Если бы мы подняли эту тему лет 5-10 назад, это было бы невозможно. Сейчас это стало реалистичным для разработки, и мы этим занимаемся

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ по информатике и ИКТ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ
У нас нет легких экзаменов, но нет и недостижимо трудных экзаменов. Мы видим ежегодный рост числа высокобалльников и стобалльников. Это говорит о том, что, если человек интересуется предметом, если он готовится и учится все 11 лет, ему вполне посильно сдать и физику, и историю, и профильную математику на самый высокий балл. Между тем, каждый экзамен отвечает задачам дифференциации уровня подготовки каждого выпускника. Это тоже важно, измеритель должен работать.

‒ Эксперты ФИПИ утверждают, что с 2030 года компьютеры начнут проверять развернутые ответы на вопросы в ЕГЭ. Как это технически будет выглядеть? Разве искусственный интеллект сможет оценить, например, образное мышление школьника?

‒ 2030 год случится еще через 11 лет. Как мы оцениваем предыдущие 11 лет? Мы понимаем, что скачок научно-технологического прогресса, мягко говоря, был очень заметен.

Образование, а вместе с ним и ЕГЭ, не могут стоять в стороне от общего развития общества и входа в него определенных ресурсов. Судя по тем акцентам, которые расставлены в области цифровых технологий, к 2030 году у нас появится возможность включить в ЕГЭ и этот аспект.

Директор Лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор IT-лаборатории предсказал исчезновение многих профессий
Речь не идет о проверке творческих возможностей школьников. У нас нет цели все загнать под проверку искусственным интеллектом, заменив всех экспертов в стране. Мы лишь говорим о том, что возможность интерактивных форматов будет существенно расширяться. Никакого ноу-хау здесь нет. Например, в международных языковых экзаменах уже работает программное обеспечение, которое позволяет оценивать устную речь. Нам предстоит изучить этот опыт, а затем все самое ценное адаптировать под цели нашего экзамена.

Мы будем развиваться вместе со всем обществом, очень оперативно интегрировать в себя все лучшее. Но с учетом того, что ЕГЭ был, есть и остается экзаменом с высокими ставками, смею вас заверить, что мы никогда не внедрим ничего того, что может навредить нашим выпускникам.   


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