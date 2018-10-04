ФИПИ: задания ЕГЭ учитывают все современные вызовы в образовании

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова подробно рассказала корреспонденту РИА Новости о том, какие изменения произойдут в единых государственных экзаменах.

Новая процедура допуска к ОГЭ: "Пообщаемся?"

‒ Оксана Александровна, недавно вы заявили о введении в 2018-2019 учебном году устной части ОГЭ по русскому языку. Как это будет выглядеть на практике?

‒ Сразу уточню, что это не устная часть действующего основного государственного экзамена (ОГЭ), а отдельная процедура ‒ допуск к ОГЭ. Для нас это новый и очень ответственный формат. Несмотря на то, что устные форматы привычны и часто используются на уроках в виде опросов обучающихся, тем не менее, мы ведем речь об одновременном участии всех российских выпускников основной школы в массовой и единой процедуре.

Она будет носить характер собеседования. Всего четыре задания, каждое со своей изюминкой.– чтение вслух. Казалось бы, все элементарно, но тексты подбираются таким образом, чтобы выявить владение орфоэпическими нормами, ударениями и интонационными выделениями.

Второе задание – пересказ. Наши разработчики придумали интересный подход, когда при пересказе прочитанного текста необходимо сослаться на цитату, которая касается содержания текста. Цитату нужно "вплести" в свой пересказ.

Третье задание ‒ монологическое высказывание. На усмотрение учащегося это может быть описание, рассуждение или повествование. Если он выбирает описание, ему будет показана фотография; если ‒ рассуждение, будет задан некий опорный вопрос ("нужно ли…"); для повествования будет предложено о чем-то рассказать с опорой на наглядный материал. Все, что необходимо для ответа учащегося, будет содержаться в контрольном измерительном материале.

Последнее задание ‒ участие в диалоге. На проверку выносится умение поддерживать диалог, отвечать на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, доносить до собеседника коммуникативную задачу.

Бояться всего этого точно не стоит. Апробационные исследования, в которых приняли участие более 800 тысяч школьников, показали очень неплохой результат. Процедура воспринимается позитивно, она простая, но требует проявить себя, раскрыв коммуникативные возможности.

‒ А что делать стеснительному ребенку, которому психологически сложно проявить себя ярким собеседником?

‒ Развитие гаджетов, электронных устройств и социальных сетей приводит к тому, что дети привыкают общаться в письменной форме, им проще быстро написать в WhatsApp. Это неправильно, ведь мы живем в обществе, и, слава богу, пока не только в электронном… Мы разговариваем, решаем совместные задачи.

Все ребята ‒ стеснительные они или нет ‒ должны уметь коммуницировать. Это необходимый навык. Будем его развивать. Устный экзамен как раз и задает планку такого развития.

ЕГЭ по иностранному языку: без акцентов на грамматику

‒ Планируется, что с 2022 года иностранный язык станет обязательным ЕГЭ. Скажите, это уже точно?

‒ Мы опираемся на нормативно-правовые акты, которые действуют в РФ. У нас есть ФГОС. В нем четко указано, что на ЕГЭ выносится не только русский язык и математика, но еще и иностранный язык. К 2022 году ребята, которые обучаются по этому стандарту, выйдут к рубежу завершения школы, а значит, они должны будут в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Мы к этому готовимся.

‒ Изменится ли сама модель экзамена по иностранному языку или останется действующий контрольно измерительный материал?

‒ Конечно, изменится! Действующий КИМ по иностранному языку создавался для проведения единого государственного экзамена по выбору участником. В нем содержатся задания как базового, так и повышенного и высокого уровней сложности. Этот КИМ разработан для отбора наиболее подготовленных абитуриентов для продолжения образования в вузах. Действующая сегодня модель КИМ однозначно будет пересмотрена. Возможно, это будет отдельный измерительный материал для базового уровня и отдельный для экзамена по выбору. Не исключено, что в одном измерителе будет простроена базовая часть и часть углубленного уровня.

Обязательный экзамен по иностранному языку, безусловно, должен быть акцентирован на базовое освоение стандарта. В экзамене будет предусмотрена устная часть. Пусть и без требований к насыщенной лексике, но умение общаться на простые темы в нем непременно будет заложено.

Письменная же часть будет выстраиваться в соответствие с теми выводами, которые нам дают результаты Всероссийских проверочных работ по иностранному языку, которые проводятся Рособрнадзором с 2018 г. ВПР – некий прототип будущего экзамена, его базовая модель. Модель будущего обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, с одной стороны, должна отвечать возможностям нашей системы образования, с другой – задавать некоторую планку для дальнейшего развития

‒ Как вы считаете, учителя и школьники готовы к обязательному ЕГЭ по иностранному языку?

‒ Это самый уязвимый момент. Исследования (НИКО) показывают определенные трудности в освоении данного предмета всеми обучающимися образовательных организаций. У нас вырисовывается не самая благостная картина, до 2022 года есть над чем работать.

Школы выбирают разные программы для обучения иностранному языку: некоторые вводят его с первого класса, другие ‒ с пятого, одни школы отводят минимальное количество часов, другие ‒ проводят уроки иностранного каждый день. Палитра очень разнообразная. Кроме того, должны быть предприняты серьезные изменения в программах повышения квалификации учителей по иностранному языку.

ЕГЭ по русскому языку: без домашних заготовок

‒ На встрече главы Рособрнадзора с родителями вы упомянули о важном изменении в ЕГЭ по русскому языку ‒ отказе от аргументации с опорой на литературный материал. Чем продиктовано такое решение?

‒ Да, в ЕГЭ по русскому языку было задание (26 задание), в котором нужно написать сочинение по прочитанному тексту, сформулировать одну из проблем, высказать свое мнение, аргументировав его читательским опытом (привести литературный аргумент). Эта формулировка живет уже много лет.

В результате мы заметили, что спектр произведений для аргументации сузился до минимального набора: если в КИМ по русскому языку представлен текст на военную тематику, то для аргументации привлекается "Повесть о настоящем человеке"; если в тексте идет речь о конфликте поколений, то в качестве аргументов идет опора на "Отцы и дети"… Коллеги в регионах жалуются, что им надоело в каждом сочинении читать аргументы с опорой на "Капитанскую дочку". Этим блистательным произведением Пушкина многие участники аргументируют практически любой тезис сочинения. Мы поняли, что композиция с читательским опытом перестала работать в ЕГЭ по русскому языку и свелась к заучиванию шаблонов. Доходит до курьезов на экзамене: в тексте идет поиск отдельных слов, к которым можно привязать домашнюю заготовку литературного аргумента. Это фальсификация, а не проверка умений думать, рассуждать.

Теперь для написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку выпускнику потребуется работать только с новым для него текстом, который ему будет представлен в контрольном измерительном материале. Речь идет о функциональном, "смысловом" чтении: надо сформулировать позицию автора, выразить свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста и обосновать его, опираясь на сам текст.

Разумеется, это повышает наши требования к отбору текстов, но исключает возможность домашних заготовок. Мы дорожим этим изменением, оно нам кажется очень правильным.

ЕГЭ по информатике переходит на "компьютерные рельсы"

‒ ЕГЭ по какому предмету вы лично считаете максимально проработанным? Какой предмет вам кажется наиболее уязвимым?

‒ Как руководитель института, который отвечает за разработку всех измерителей, могу с уверенностью сказать, что проработаны модели КИМ ЕГЭ по всем предметам. Просто есть некоторые условия из серии "дано".

Например, информатика сейчас представлена на бланках. С точки зрения проработки модели экзамена в текущих условиях она не вызывает никаких сомнений в своей адекватности, объективности и нацеленности на проверку результата обучения. Однако с точки зрения развития цифровых технологий мы понимаем, что было бы правильно перевести информатику на "компьютерные рельсы". Это не свидетельствует о непроработанности экзамена в данный момент, а лишь говорит о том, что нам есть куда развиваться. Если бы мы подняли эту тему лет 5-10 назад, это было бы невозможно. Сейчас это стало реалистичным для разработки, и мы этим занимаемся

У нас нет легких экзаменов, но нет и недостижимо трудных экзаменов. Мы видим ежегодный рост числа высокобалльников и стобалльников. Это говорит о том, что, если человек интересуется предметом, если он готовится и учится все 11 лет, ему вполне посильно сдать и физику, и историю, и профильную математику на самый высокий балл. Между тем, каждый экзамен отвечает задачам дифференциации уровня подготовки каждого выпускника. Это тоже важно, измеритель должен работать.

‒ Эксперты ФИПИ утверждают, что с 2030 года компьютеры начнут проверять развернутые ответы на вопросы в ЕГЭ. Как это технически будет выглядеть? Разве искусственный интеллект сможет оценить, например, образное мышление школьника?

‒ 2030 год случится еще через 11 лет. Как мы оцениваем предыдущие 11 лет? Мы понимаем, что скачок научно-технологического прогресса, мягко говоря, был очень заметен.

Образование, а вместе с ним и ЕГЭ, не могут стоять в стороне от общего развития общества и входа в него определенных ресурсов. Судя по тем акцентам, которые расставлены в области цифровых технологий, к 2030 году у нас появится возможность включить в ЕГЭ и этот аспект.

Речь не идет о проверке творческих возможностей школьников. У нас нет цели все загнать под проверку искусственным интеллектом, заменив всех экспертов в стране. Мы лишь говорим о том, что возможность интерактивных форматов будет существенно расширяться. Никакого ноу-хау здесь нет. Например, в международных языковых экзаменах уже работает программное обеспечение, которое позволяет оценивать устную речь. Нам предстоит изучить этот опыт, а затем все самое ценное адаптировать под цели нашего экзамена.

Мы будем развиваться вместе со всем обществом, очень оперативно интегрировать в себя все лучшее. Но с учетом того, что ЕГЭ был, есть и остается экзаменом с высокими ставками, смею вас заверить, что мы никогда не внедрим ничего того, что может навредить нашим выпускникам.



