Профсообщество начало аттестовывать студентов с помощью онлайн-курсов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Профессиональное сообщество старается внедрять онлайн-курсы для студентов и аттестовывать их, заявила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская на пресс-конференции.

Ранее министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос о реализации части образовательных программ через онлайн-курсы.

"Сегодня есть все условия и возможности, чтобы такие площадки были проводниками для профессоров и преподавателей своих курсов… Мы стараемся в своем профессиональном сообществе вовлекать эти материалы, конечно, пытаемся работать со студентами, пытаемся использовать и разного рода онлайн-курсы, пытаемся аттестовывать студентов по этим онлайн-курсам",- сказала Боровская.

Она отметила, что использование онлайн-курсов позволит расширить линейку модернизации системы образовании, также это позволит поддержать сетевые программы.