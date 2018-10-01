Котюков: итоги "EdCrunch" можно интегрировать в нацпроект "Образование"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Итоги конференции "EdCrunch" по технологиям в образовании можно будет интегрировать в национальный проект "Образование", заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

В понедельник начала работу пятая глобальная конференция "EdCrunch 2018" по технологии в образовании. Конференция проводится в рамках реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ".

"Скорость технологических инноваций нарастает, это даже не геометрическая прогрессия, это более серьезная прогрессия. Мы должны в этих условиях быть готовы очень быстро передавать знания людям разных возрастов. Как это делать, на что ориентироваться, какие формы для этого использовать – задача, которую сегодня решает не только Россия, задачу решает сегодня весь мир… Общие итоги (конференции — ред.) мы с вами сможем обсудить и интегрировать в реализацию крупных государственных задач, в первую очередь государственную программу науки и высшего образования и в национальный проект "Образование", — заявил Котюков на открытии конференции.