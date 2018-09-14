"Надо верить в своих детей": глава Рособрнадзора встретился с родителями

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в пресс-центре МИА Россия сегодня

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 14 сен ‒ РИА Новости. Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова прошла в пятницу, 14 сентября в МИА "Россия сегодня".

В ходе мероприятия, проходившего в четвертый раз, были даны ответы на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9, Всероссийских проверочных работ (ВПР) и Национальных исследований качества образования (НИКО). Состоялись прямые включения из четырех регионов.

Глава Рособрнадзора, открывая встречу, заверил, что никаких серьезных изменений в проведении ЕГЭ в этом учебном году не будет: "экзамен должен проходить максимально стабильно, демоверсии по всем предметам уже размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)".

Нововведения-2019: ЕГЭ по иностранному языку (по выбору) дополнен возможностью сдавать китайский язык, а ГИА-9 теперь будет предварять устное собеседование по русскому языку, успешное прохождение которого станет для девятиклассников допуском к выпускным экзаменам. "Это не усложнение экзамена по русскому языку, а возможность оценить устную речь ребенка", ‒ успокоил взволнованных родителей из Благовещенска Сергей Кравцов. Он также напомнил, что по иностранному языку единый госэкзамен станет обязательным с 2022 года ‒ пока идут подготовительные работы к этому нововведению.

© РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: система ЕГЭ продолжит эволюционировать все учащиеся 4-5-6 классов в обязательном порядке будут сдавать ВПР, 16-18 октября пройдет национальное исследование качества образования по географии, а в апреле следующего года ‒ по физкультуре. "Посмотрим, как наши ребята осваивают этот предмет", ‒ отметил он, добавив, что физкультура ‒ важная составляющая в образовании наших детей.

Сергей Кравцов обозначил проблемные зоны, на которые нужно обратить особое внимание. "В первую очередь, содержательный момент. Например, анализ результатов ЕГЭ по истории показал, что наиболее сложными для ребят оказались задания на работу с исторической картой. Но такие умения формируются в 5 классе, и если в 5 классе школьник не освоил эти умения, потом пробелы сложно устранить", ‒ рассказал он, подчеркнув, что именно для этого и нужны Всероссийские проверочные работы, "иначе пробелы растут как снежный ком".

Аналогичная ситуация, по его словам, с физикой: "многие участники затруднились с решением задач из-за слабого понимания математического аппарата и простейших математических расчетов. "Многие трудности идут не из старшей школы", ‒ резюмировал чиновник.

При этом признал, что до сих пор в некоторых регионах России имеют место необъективные результаты ВПР. "Некоторые школы вместо выявления пробелов, "рисуют" пятерки, оказывая школьникам "медвежью услугу", ‒ сказал Сергей Кравцов.

На встрече присутствовали выпускники ‒ высокобалльники ЕГЭ. Так, Алина из Ставрополя, которая по результатам ЕГЭ поступила в Финансовый университет при правительстве РФ, пожаловалась на нехватку мест в общежитии. В ходе родительского собрания состоялось прямое включение, во время которого ректор этого вуза пообещал сегодня же решить проблему Алины.

Среди участников встречи был и Руслан Салимгареев, набравший на ЕГЭ 400 баллов (наивысший балл) по четырем предметам. Стобалльник поинтересовался у Кравцова отношением к олимпиадам. "Я поддерживаю олимпиады, но у меня остаются вопросы к самой процедуре их проведения: бывают утечки, не всегда задания соответствуют школьному уровню, не всегда олимпиадники подтверждают свои результаты 75 баллами за ЕГЭ", ‒ ответил руководитель ведомства.

На вопрос "как воспитать стобалльника" папа Руслана искренне посоветовал родителям не отмахиваться от своих детей. Его поддержал и глава Рособрнадзора: "надо верить в своих детей и больше заниматься своими детьми".