Кравцов отметил проблему объективности при сдаче экзаменов в 9 классе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил проблему объективности результатов при сдаче экзаменов в 9 классе, но ее, по его мнению, можно решить при помощи видеонаблюдения.

"Что касается 9 классов, то это решение региона, если такая возможность есть, то и для 9 классов эта технология (видеонаблюдение – ред.) используется. Еще раз — для чего? Для того чтобы сделать экзамен максимально объективным. У нас есть проблема сдачи экзамена в девятых классах – с объективностью результатов. Мы это видим, так же как и есть со всероссийскими проверочными работами. Конечно, идеальная ситуация — когда все экзамены проходят объективно. Постепенно мы к ней идем", — сказал Кравцов в ходе всероссийской встречи с родителями на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня".

"Видеонаблюдение – оно, прежде всего, для того, как я уже сказал, чтобы все были в равных условиях… Чтобы было можно посмотреть и убедиться в той или иной ситуации, либо в ходе экзамена. У нас есть онлайн-наблюдатели, которые смотрят, чтобы экзамен проходил в нормальном режиме", — добавил глава ведомства.