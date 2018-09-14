Кравцов: серьезных изменений в проведении ЕГЭ в этом учебном году не будет

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Масштабных изменений в организации Единого государственного экзамена в текущем учебном году не будет, Рособрнадзор считает, что ЕГЭ должен проходить максимально стабильно, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"У нас в этом учебном году серьезных изменений в проведении ЕГЭ, в организации, в минимальных баллах не будет. Уже третий год подряд мы считаем, что экзамен должен проходить максимально стабильно. Все правила заранее должны быть известны, и мы уже до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений разместили все демо-версии по всем предметам. Поэтому можно уже их использовать", — сказал Кравцов в ходе Всероссийской встречи с родителями в МИА "Россия сегодня".