Минпросвещения РФ планирует возродить заочные физико-математические школы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министерство просвещения будет возрождать заочные физико-математические школы, в том числе для поддержки талантливых детей, заявила глава ведомства Ольга Васильева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

"У нас есть несколько направлений поддержки способных, талантливых детей. Я убеждена, что каждый человек способен, и есть у него склонность к тому или иному виду деятельности… Мы сейчас с новой силой будем возрождать заочные физико-математические школы", — сказала Васильева.

Она отметила, что ни один ребенок без поддержки не сможет проявить себя, "здесь важен педагог, важна семья".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ".