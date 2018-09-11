ФИПИ опубликовал экзаменационные сборники для обучающихся с ОВЗ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте сборники для подготовки к экзаменам по 11 предметам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки к государственному выпускному экзамену (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте доступны сборники по 11 предметам: русский язык, математика, литература, английский язык, история, обществознание, география, биология, химия, физика и информатика. Также опубликованы материалы для подготовки слепых обучающихся к государственной итоговой аттестации после 11 класса.

В ведомстве напомнили, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды могут выбрать, в какой форме проходить государственную итоговую аттестацию – в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), либо государственного выпускного экзамена (ГВЭ).