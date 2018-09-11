РАН и Рособрнадзор помогут школам выявить креативные способности учеников

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российская академия наук и Рособрнадзор будут вместе работать над совершенствованием системы школьных экзаменов и разработкой методик выявления креативных способностей учеников, что важно с точки зрения занятости населения в будущем, сообщил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"ЕГЭ было в свое время введено с целью дать равные шансы всем школьникам проявить себя. И в этом отношении ЕГЭ — это правильный шаг по объективизации знаний. Но, с другой стороны, сейчас мы видим, что этого недостаточно. Мы должны готовить нашу молодежь к тому, что им в будущем очень сложно придется только с багажом формальных знаний. Более того, применение формальных знаний, которое можно запрограммировать, будет уделом компьютеров, искусственного интеллекта даже не очень высокого уровня", — сказал глава РАН.

"И человек тем самым, хочет он того или нет, будет вытеснен в зону креативных профессий. Если он не хочет, то будет безработным. Если он хочет, то будет творить. Эта креативность сейчас очень важна. И нам обязательно надо на государственном уровне оценки знаний вводить оценку креативных способностей. Как это сделать? Вопрос очень сложный. Здесь очень важна роль педагогики, психологии, современных информационных технологий", — добавил Сергеев.

По его словам, у РАН есть с Рособрнадзором совместное понимание этой проблемы.

"Руководитель Рособрнадзора Сергей Сергеевич Кравцов тоже сторонник того, что обязательно в самое ближайшее время надо разрабатывать экзамены по объективному тестированию креативных способностей учащихся. Мы договорились, что будем совместно работать в этом направлении, и Российская академия наук внесет здесь свои предложения", — сказал Сергеев.