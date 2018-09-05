Не быть подростком до аспирантуры: как преодолеть возраст "бури и натиска"

На пороге новый учебный год. Ученикам основной школы предстоит знакомиться не только с новыми предметами, но и друг с другом. Почему они так изменились с наступлением "трудного возраста"? В чем ключевая задача этого периода для личности? Что означает "в психологическом смысле убить своих родителей"? Полезны ли "рекламные эмоции" и какова разница между внутренним и внешним благополучием ребенка? Об этом корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с доцентом кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета Александрой Фокиной.

– Александра Владимировна, начнем с хорошего. Когда родителям подростка можно будет спокойно вздохнуть и сказать: сложный период позади?

– Замечательный вопрос, поскольку в подростковом возрасте выделяют две фазы – не только негативную, но и позитивную, причем она обычно более длительна. А первая ("трудная") длится в среднем два года.

В этот период, начиная лет с двенадцати, отрок начинает разрушать свои прежние отношения: к учебе, родителям, самому себе. Отказывается от бытовых привычек вроде наведения порядка в комнате. У него одна тетрадка на все уроки, странная одежда, ужасная музыка, он все время в телефоне. Становится раздражителен, ни с чем не соглашается, закрывается от близких и учителей.

– Возраст "бури и натиска" – его и так иногда называют. Почему?

– Тут подчеркивается главным образом внутреннее состояние подростка. Прежние ценности отвергнуты. В виде, допустим, скорее положительного отношения к учебе, характерного для начальной школы. Потребность в сокрушении родительских взглядов, да и собственных недавних установок, выступает на передний план.

А вот о начале положительной (плюс-минус восьмилетней) фазы пубертата может сигнализировать тот факт, что у подростка появляются положительно окрашенные интересы. Для нас наивные, а для него принципиально важные, индивидуальные.

Он может увлечься, к примеру, вселенной комиксов, экспериментами с собственным имиджем. Политикой, тренировками в фитнесе, общением с виртуальными друзьями. Ибо теперь он решает главные возрастные задачи – самоопределения и самопрезентации.

Точных критериев завершения стадий отрицания и самостроительства нет. Подростковый возраст считается пройденным, когда человек вошел в мир взрослых, стал независимым – он отделен, сепарирован от ровесников и взрослых.

Фрейд говорил: "Подросток должен в психологическом смысле убить своих родителей" – отделиться от их идей и ценностей, чтобы суметь пересмотреть их и выстроить свои. Под "родителями", кстати, здесь следует понимать достаточно широкий круг носителей взрослых воззрений на жизнь и окружающий мир.

– К чему ребенок приходит в итоге изучения себя, своих новых возможностей?

– К пониманию, кто он, какой, к способности быть самим собой, зрело принять жизненные решения, отвечать за себя. Также для прошедшего благополучно подростковый возраст человека характерны здоровые личные границы. Способность защитить то, что для него ценно, сказать собеседнику "нет", "стоп", "не топчись на моей территории". Все это нужно, чтобы выстроить продуктивные контакты с миром.

Не делать перед самим собой вид, что все в порядке, если это не так. И еще умение прийти в так называемое ресурсное состояние, когда я нравлюсь самому себе и уверен в том, что совладаю с трудностями.

Психологически здоровый зрелый индивидуум знает, как ему войти в такое состояние, не прибегая к алкоголю, табаку. Кому-то надо гири потягать, кому-то съесть что-нибудь вкусненькое, кому-то пересмотреть любимое кино.

– Почему в общении дети этого возраста порой так неуступчивы? Кажется, только что добродушно улыбался. И вдруг фыркает, отворачивается, знать о тебе не желает. Это проблемы психологические или возрастные?

– Возраст всегда в этом участвует. Поэтому хочу предостеречь и педагогов и родителей: не судите о благополучии подростка по тем же признакам, которыми оперировали, когда они были малышами.

"Послушный", "довольный", чаще всего "радостный" – это нормально для ребенка. И неестественно для подростка. Ему сложно и часто плохо. Это не значит, что он непременно болен или в депрессии. Просто на "негативном" этапе от 12 до 14 лет он принимает свое тело, ищет место в кругу сверстников, изучает мощно развивающееся "Я".

Психологи подчеркивают разницу между внутренним и внешним благополучием личности. Внешне колючий, неприступный школьник тем не менее может быть внутренне вполне благополучным. Когда, например, борется с посягательствами взрослых на его территорию. Это часть сепарации, взросления.

Тут задача родителей найти баланс между контролем и доверием. Ответить себе на вопрос: когда я буду вклиниваться, надоедать советами, а когда не буду. Медленно подышу, задам вопросы, молча выслушаю. И не стану комментировать.

В то же время "внешне благополучный", с точки зрения многих родителей, это все тот же управляемый, послушный и понятный ученик "началки". Он легко соглашался с требованиями к его внешнему виду, разрешал проникнуть в свою комнату и был, что называется, "хороший мальчик".

Но физиологические и психологические процессы задают свои режимы, склоняющие к злобно-тоскливому раздражительному состоянию. Он смотрит на себя в зеркало и видит чужого человека, который ему не нравится. Поводов для переживаний масса.

– Правда ли, что общение самый предпочитаемый подростком вид активности? И что делать, если кроме разговорного жанра его ничто по-настоящему не занимает?

– Важно определиться с целью. Если родитель хочет управлять "балаболом" так же легко, как было в детском возрасте, он ведет дело к разрушению подростка. Ничего хорошего из этого не получится. Вообще если нам важно, чтобы ребенок лучше учился, надо держать в уме простое правило: приобрести знания можно только добровольно.

Когда взрослые пытаются тинэйджера усовестить, задобрить подарком, усадить за уроки лукавством, это вызывает противоположную реакцию. Какой-то подросток включит активный протест, хлопнет дверью и к друзьям. Другой уйдет в протест пассивный. Долго усаживается, что-то ищет, отвлекается, все забывает.

А помогает заинтересоваться школьными делами возможность "проявиться", опыт успеха – в классе, на сцене, в коллективном проекте.

Еще нюанс: подростки чрезвычайно чувствительны к неконгруэнтности высказываний – разнице между тем, что произносят близкие люди и тем, как они это делают. Если эмоция, вкладываемая вами в речь, перечеркивает смысл, они воспринимают это очень остро, называют лицемерием. Им легче простить орущего отходчивого, но искреннего отца, чем светскую холодновато любезную, но неискреннюю маму.

– К детям в этот период часто обращается взрослый упрек: "Ты скрылся от меня", "Ты от меня это скрыл". Почему они замкнуты?

– Это опять часть их сепарации, отделения. Если ребенок останется таким же открытым, развернутым к родителям, как раньше, он не сможет выполнить ключевую задачу этого возраста. Он не сможет повзрослеть.

– Часто любовь матери к сыну не знает границ. Он уже кандидатскую работу пишет, а она все вытирает ему нос и будит по утрам. Что говорит наука о такой педагогической стратегии в семье? И может ли "трудный возраст" длиться вплоть до аспирантуры?

– Может, и он действительно растягивается. Это глобальный тренд. А такое сюсюкание очень опасно. Оно убивает самостоятельность, веру в себя, калечит характер. Потворствующая гиперопека и обслуживание их потребностей ведут к тому, что дети вырастают нежизнеспособными. Такого же гиперзаботливого отношения к себе они ждут и от других, становятся манипуляторами.

Сложность в том, что такой родитель не принимает никакую критику. Почему? Может быть, маму в детстве тоже воспитывали как Принцессу. Либо, наоборот, растили как Золушку, и она дала себе слово, по принципу от противного, устроить своему ребенку жизнь в шоколаде.

– Каков же правильный подход к воспитанию самостоятельности?

– Все, что может, подросток должен делать сам. От уроков до помощи взрослым в саду-огороде, по дому. Помощь ему нужна, конечно, но ее порция от класса к классу должна плавно уменьшаться. Этот возраст называют еще "вторым перерезанием пуповины". Надо резать, иначе о самостоятельности и мечтать не придется.

– Ваш главный совет родителям трудных детей?

– Быть терпеливыми.

– А если терпение на исходе?

– Тогда быть искренними с ними до конца. Честно говорить о своих взрослых проблемах. Не пытаться принуждать ребят быть правильными. Скажите свое мнение, но не заставляйте с вами соглашаться. Поддерживайте возможность говорить друг с другом, делиться эмоциями. В том числе и негативными, взаимным недовольством. В здоровой семье может быть выражен весь репертуар эмоций, не только "рекламные".

– А если дочь ничего не хочет – только, чтобы ее не трогали?

– Даже и в этом случае за нее ничего делать не надо. Пусть справляется сама. Перестать ее выручать, вести. Не пытаться прожить за нее ее жизнь.

Позиция "Я ничего не хочу" это еще и один из симптомов сопротивления родительским ценностям. Нет мотивации – значит, нет энергии. Мотивация это энергия. Если она вялая как манная каша – там мотивационный провал.

– Кризисы сопровождают нас всю жизнь. Каковы принципиальные отличия пубертата от других проблемных возрастных маршрутов?

– Действительно, есть не менее яркий кризис трех лет ("Я сам"), кризис одного года, семи лет. Кризис среднего возраста, даже кризис новорожденности, не так основательно изученные. Подростковый кризис самый длительный из всех и часто самый сложный. Он, наверное, в наибольшей степени из всех кризисов связан с открытием своего "Я" и с благополучными отношениями в социуме.

Почему нельзя запускать подростковые проблемы? Нерешенные в этом возрасте, они обязательно к нам возвращаются. И преследуют всю жизнь. В виде, к примеру, нарушения здорового контакта с собой, своим телом. Очень многие взрослые не слышат свой организм – засыпают под "телик", а не когда хотят спать. Или едят до чистой тарелки, а не до ощущения сытости. То, что дадут, а сами своих пожеланий к кухне не формулируют.

Причиной многих страхов, навязчивых состояний в зрелом возрасте считается то, что в предыдущие периоды, в том числе, в пору отрочества, мы не замкнули гештальт. Например, не выразили до конца то, что чувствовали.

Можно предположить, что если в "возрасте серьезной игры" (так тоже называют отрочество) не были достигнуты благополучные отношения с противоположным полом, то есть, подросток не нагулялся, не насладился юностью, то ему или ей наверняка захочется к этому вернуться. Правда, теперь это приобретается ценой гораздо больших страданий и жертв.