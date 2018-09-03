Около 40 профессий можно получить в новом образовательном комплексе на ВДНХ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ и отметил, что в нем можно получить около 40 специальностей.

"В Москве создана уникальная площадка для ознакомления и получения различных специальностей, около 40 специальностей, с самым последним, современным оборудованием. На этих площадках работают как профессиональные преподаватели, так и представители работодателей", — сказал Собянин в понедельник.

Он добавил, что программы обучения были разработаны, в том числе, на основе реальных требований работодателей. Новый комплекс, по его словам, отличается от других тем, что сюда могут прийти люди любых возрастов, начиная с 7 лет. Также в "Технограде" есть возможность пройти курсы повышения квалификации или полноценно обучиться определенной специальности – от повара до программиста.

"Важно, что все эти разные профессии собраны на одной открытой площадке. По большому счету, это презентация всех рабочих профессий, востребованных в городе, и не только презентация, но и реальная возможность получить здесь специальность", — добавил градоначальник.

Он подчеркнул, что аналогичных проектов пока нет ни в Москве, ни в стране.

"Здесь собраны лучшие образовательные технологии, которые были созданы за последние годы как в Москве, так и в других городах. Надеюсь, что этот проект будет очень востребованным среди москвичей", — заключил он.