Дошкольники смогут изучать финансовую грамотность по программе ЦБ и Минобра

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости/Прайм. Детские сады с 1 сентября 2018 года смогут использовать образовательную программу "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности", которая разработана совместно Банком России и Минобрнауки РФ, сообщает ЦБ.

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями — честность, щедрость, экономность, трудолюбие. В результате дошкольники получат представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран, отмечает ЦБ.

Отдельный блок программы посвящен рекламе – для того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных. Еще одна задача программы – помочь малышам с раннего детства сформировать полезные экономические навыки и привычки, в частности, беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду.

"Программа включает теоретические материалы и учебную литературу, а также примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по каждой теме. На основе этих рекомендаций педагоги могут разрабатывать уроки самостоятельно", — уточняется в сообщении.

Отмечается также, что многие форматы, конкретные игры и конкурсы сотрудники Банка России уже опробовали на практике – в школах, детских садах и во время дней открытых дверей по всей стране.

"Начинать знакомиться с финансовой грамотностью лучше еще до школы, поскольку дети сегодня так или иначе встречаются с миром финансов. И программа для дошкольников органично дополняет блоки финансового образования, которые уже успешно внедряются в школах и вузах. Процесс обучения легко превратить в игру, понятную маленьким детям. В программе даны все необходимые для этого методики и материалы", — приводятся в сообщении слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты.