Васильева: 7 концепций по учебным предметам будут приняты в октябре

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Семь концепций по учебным предметам, в том числе по обществознанию, географии и технологии в рамках единого образовательного пространства примут в октябре, заявила министр просвещения России Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

"У нас предполагается единое видение, единое базовое содержание. Цель — чтобы качественное образование было одинаково доступно всем детям, независимо от того, учатся они в московской школе или в небольшом селе. У нас уже принят единый историко-культурный стандарт, принята предметная концепция по русскому языку и литературе. В октябре принимаем еще семь концепций. В том числе, по географии, обществознанию, дальше здесь научно-технические предметы и технология, которая в национальном проекте "Образование" определяется как абсолютно новое звучание, абсолютно новое значение", — сказала Васильева, отвечая на вопрос про единое образовательное пространство.

Ранее по инициативе и под эгидой Российского исторического общества был создан историко-культурный стандарт преподавания истории. На основе этого стандарта была разработана линейка учебников истории, три из которых рекомендованы для использования в школах.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля, говорится на сайте Минпросвещения РФ.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте.