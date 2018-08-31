Эксперт: ставить оценки можно со 2 класса, "штрафная" система может обидеть

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Выставление оценок в российских школах основано на "штрафной идеологии", а не на поощрении, поэтому на психику первоклассников она может оказывать негативное воздействие, а вот со второго класса вполне можно ставить оценки, считает директор московского центра образования №548 "Царицыно" Ефим Рачевский.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу, но в начальных классах их быть не должно.

"Мы в первом классе не ставим оценки, у нас со второго класса это начинается, потому что дети еще маленькие, можно кого-то обидеть. Есть несовершенство оценочной системы. В России оценочная система основана на штрафной идеологии — не прибавляет за то, что ребенок сделал, а убавляет за то, что он не сделал", — сказал РИА Новости Рачевский.

Он отметил, что в первом классе дети еще слишком маленькие, у них не сформирована психика и оценка может оказать негативное влияние.

"Пусть сначала заматереют ко второму классу. А дальше можно уже и двойки ставить. Со второго класса уже можно ставить", — пояснил Рачевский.

Директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования Татьяна Волосовец подтвердила, что в российских школах сегодня оценки начинают ставить со второго класса.

"Уже давно первый класс безоценочный, там нет ни пятерок, ни двоек, это не новация сегодняшнего дня. Оценки начинают ставить детям со второго класса. Мне очень нравится эта система, потому что это плавный переход к школе от дошкольной образовательной организации, дети плавно адаптируются и плавно переходят, это для их психологического здоровья очень полезно", — сказала она.