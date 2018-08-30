Россияне рассказали о тратах накануне 1 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости/Прайм. Россияне в преддверии нового учебного года потратили больше, чем в прошлом году, на книги и канцелярские принадлежности и меньше — на цветы и подарки учителям, следует из данных опроса исследовательской компании MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Одной из самых незначительных категорией трат в этом году стали цветы и подарки учителям. Только 23% опрошенных заявили о том, что собираются приобретать их к учебному году", — привели данные эксперты. При этом меньше всего тех, кто вспомнил про такие подарки, проживает в Центральном федеральном округе (17%), а больше всего – в Приволжском (31%).
Большинство опрошенных (21%) начинает готовиться к новому учебному году за две-три недели, 12% — за четыре-пять. И только 5% откладывают покупки "на потом" — до последней недели августа. Самыми предусмотрительными оказались жители Южного федерального округа, где 20% опрошенных начинают покупать необходимые для учебы товары более чем за пять недель до 1 сентября – это самый большой показатель в России. А вот в Приволжском округе, напротив, оказалось самое большое количество тех, кто начинает готовить ребенка ко Дню знаний за одну неделю – 14%.