Медведев: большинство школ РФ готовы к учебному году

ГОРКИ, 29 авг – РИА Новости. Большинство российских школ в целом готовы к новому учебному году, учебники должны быть в каждом учебном учреждении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он добавил, что недавно встречался с рядом губернаторов, они подтвердили факт готовности школ к новому учебному году. Глава кабмина обратил внимание на то, что во всех школах должны быть в наличии бесплатные учебники.
"Нужно сделать так, чтобы во всех регионах эти учебники были", — сказал он.
"Там (в школах) должно быть не только нормальное оборудование, классы, библиотеки, спортзалы, столовые, но и современная техника, оборудование, конечно, доступ в интернет, возможность получить дополнительное образование", — добавил премьер.
Он также поздравил студентов, школьников, родителей, преподавателей с новым учебным годом.