Медведев: большинство школ РФ готовы к учебному году

ГОРКИ, 29 авг – РИА Новости. Большинство российских школ в целом готовы к новому учебному году, учебники должны быть в каждом учебном учреждении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В этом году в нашей стране будут учиться более 15 млн школьников, в большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы", — сказал Медведев на совещании, посвященном готовности регионов к новому учебному году.

Он добавил, что недавно встречался с рядом губернаторов, они подтвердили факт готовности школ к новому учебному году. Глава кабмина обратил внимание на то, что во всех школах должны быть в наличии бесплатные учебники.

"Нужно сделать так, чтобы во всех регионах эти учебники были", — сказал он.

При этом он отметил, что там, где это необходимо, детей будут возить в школу на специальных автобусах, подчеркнув, что нужно следить за обновлением парка школьных автомобилей, в настоящее время их 27 тысяч.

"Там (в школах) должно быть не только нормальное оборудование, классы, библиотеки, спортзалы, столовые, но и современная техника, оборудование, конечно, доступ в интернет, возможность получить дополнительное образование", — добавил премьер.

Он также поздравил студентов, школьников, родителей, преподавателей с новым учебным годом.