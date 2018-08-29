Медведев: власти РФ практически ликвидировали очереди в детских садах

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Власти РФ практически ликвидировали очереди в дошкольных учебных учреждениях, однако проблема с местами в ясельных садах остается, здесь дефицит мест должен быть ликвидирован до 2021 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы практически ликвидировали очереди в дошкольных учреждениях для детей от трех до шести лет. Считаю, что это большое достижение. За последние годы создано приблизительно 1,5 млн дополнительных мест. Ситуация в разы лучше, чем пять лет назад, когда устроить ребенка в детский сад было действительно нелегко и иногда подчас невозможно, но начатую работу все равно нужно довести до конца и сделать так, чтобы детские сады смогли принимать всех, кому это необходимо", — сказал Медведев на совещании о готовности к началу учебного года.

Глава правительства также отметил ситуацию в ясельных садах. "Мы сегодня серьезно занялись очередями в ясельных группах. Полностью решить эту проблему нужно к 2021 году",- подчеркнул он.

По его словам, в феврале из федерального бюджета власти выделили 49 млрд рублей, по 24,5 млрд на этот и следующий год. "Обсудим, каковы успехи и какие сложности, что нужно делать дальше с финансированием", — предложил Медведев.