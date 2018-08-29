Медведев поручил регионам отчитаться об отсутствии инфраструктуры в школах

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил региональным властям представить отчет на тему отсутствия инфраструктуры в некоторых школах.

На совещании о готовности к учебному году глава кабмина отметил сложности с инфраструктурой в некоторых школах, несмотря на ранее данные поручения. "Безусловно, количество таких школ снижается, но по-прежнему есть школы, где нет водопровода, центрального отопления, канализации, теплых санузлов. Регионы эти одни и те же. Я каждый год акцентирую внимание губернаторов на этом, знаю, что определенная работа ведется, но темпы недостаточные", — подчеркнул Медведев.

"Сегодня хочу подробные объяснения, почему так происходит, потому что поручения на эту тему мною были даны, хочу, чтобы каждый губернатор об этом отчитался", — обратил внимание Медведев.