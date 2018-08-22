Россияне не видят разницы в зарплатах людей с дипломом вуза и без него

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Больше 40% россиян считают, что в России граждане, получившие высшее образование, зарабатывают столько же, сколько и те, кто не имеет диплом вуза, следует из опроса Фонда "Общественное мнение", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Около половины россиян (43%) считает, что в России зарплата людей с высшим образованием находится на том же уровне, что и у людей без высшего образования . Так они ответили на вопрос "как вы считаете, сегодня в России люди с высшим образованием зарабатывают в целом больше, меньше или столько же, сколько люди без высшего образования?".

Менее трети опрошенных полагают, что граждане с дипломом вуза зарабатывают все же больше, чем те, кто его не имеет, и лишь 10% опрошенных сказали, что зарплата имеющих высшее образование меньше. Затруднились ответить 17% участников опроса.

Опрос "ФОМнибус" проводился 11–12 августа в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.