Высшее образование должно быть государственным, считает большинство россиян

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более половины россиян считает, что высшее образование должны давать государственные вузы, в поддержку существования и частных учебных учреждений высказываются 36% респондентов, следует из опроса Фонда "Общественное мнение", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Более половины опрошенных (53%) считает, что высшее образование должно быть только государственным. Так они ответили на просьбу социологов выбрать одну из двух точек зрения "одни считают, что всё высшее образование должно быть только государственным, другие считают, что наряду с государственными вузами должны существовать и негосударственные, а какая точка зрения ближе лично вам?".

Противоположной точки зрения придерживается более трети респондентов (36%). Затруднились ответить 11% опрошенных.

Опрос "ФОМнибус" проводился 11–12 августа в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.