Не работают и не учатся более 2 млн молодых россиян, показало исследование

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Порядка двух миллионов молодых людей в России от 15 до 24 лет не работают и не учатся, следует из исследования, проведенного национальным исследовательским институтом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)

"Молодежь, исключенная из сферы занятости и образования, относится к группе NEET(Not in Employment, Education or Training, люди, которые не работают и не учатся). В России таких свыше двух миллионов. NEET объединяет две группы молодежи 15–24 лет: NEET-безработные — не учатся и не работают, но работу ищут и готовы к ней приступить; NEET-неактивные — не учатся, не имеют работы и не ищут ее (в том числе незанятые по состоянию здоровья, заботящиеся о маленьких детях или других членах семьи)",- говорится в исследовании.

Отмечается, что шансы стать NEET-неактивными примерно одинаковы как для обучающихся, так и для занятых, в группу NEET-безработица чаще попадают занятые, в первую очередь мужчины.

"При этом как среди мужчин, так и среди женщин почти половина NEET-безработных находят работу в следующем году", — следует из материала.

По данным исследования, вне зависимости от гендерных различий состояние NEET быстрее покидают в мегаполисах, где возможностей для образования и работы больше.

"В Москве и Санкт-Петербурге — 59% из группы безработных и 32% — неактивных. В "малой" России (села и поселки городского типа) — 37% и 22%. При этом сельская молодежь чаще курсирует из NEET-безработицы в NEET-неактивность, то есть уходит с рынка труда",- рассказали авторы исследования.

В 2016 году в состоянии NEET пребывало около 15% всей российской молодежи указанного возраста (примерно 2,2 миллиона человек). Во время экономического кризиса этот показатель вырос, прежде всего, за счет NEET-безработных, доля которых в 2015–2016 годах достигла максимума за последние 15 лет (9–10%).