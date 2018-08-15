Родители считают, что рабочие тетради помогают в учебе, показал опрос

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Большинство родителей считает, что рабочие тетради положительно влияют на качество обучения, помогая школьникам осваивать материал, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство детей, использующих в учебе рабочие тетради, по словам родителей (68%), в целом довольны этими материалами (негативные оценки дали только 9% опрошенных). Еще 66% отмечают целесообразность и пользу их применения для учебы. Основные аргументы в пользу рабочих тетрадей: они помогают закрепить пройденный материал, дополняют полученную информацию, интересны для детей", — говорится в материалах центра.

По данным исследования, практика использования индивидуальных рабочих тетрадей, дополняющих учебники, широко распространена среди учащихся от 7 до 12 лет. Согласно опросу, проведенному среди мам школьников, такие тетради есть у 91% детей (в том числе у 31% — по всем предметам, у 60% — по отдельным).

Как свидетельствуют результаты ВЦИОМ, наиболее популярны тетради по математике (ими пользуются 72% детей, в принципе имеющих подобные материалы), русскому языку (67%), окружающему миру (65%), наименее востребованы на данный момент тетради по искусству/МХК, физике, химии, экономике.

"Приобретение рабочих тетрадей в подавляющем большинстве случаев ложится на плечи родителей: 80% мам, чьи дети используют их в учебе, сказали, что по всем необходимым предметам покупают тетради сами, еще 14% — частично получают от школы, частично достают самостоятельно", — следует из материалов ВЦИОМ.

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, рабочие тетради оказывают большую помощь как учителям, так и ученикам в организации учебного процесса.

"Они помогают вовлечь детей в проектную деятельность, уйдя от бездумного списывания и неосознанного заучивания. Таким образом, можно уйти от рутинности и сделать процесс обучения ярким и интересным", — сказала Абанкина.

Как отметила вице-президент группы компаний "Просвещение" Виктория Копылова "родители прекрасно понимают, что рабочие тетради — это логическое продолжение учебника". "Они способствуют усилению мотивации школьника, повышают эффективность обучения, позволяют интенсифицировать учебный процесс", — заключила она.

Опрос ВЦИОМ проводился по заказу "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" в период со 2 по 16 февраля 2018 г. Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми федеральных округах России. Объем выборки — 1 тысяча человек. В опросе принимали участие женщины (мамы детей) в возрасте 30–45 лет. Метод опроса — личное формализованное интервью по месту жительства респондента. Структура выборки репрезентирует генеральную совокупность детей в возрасте 7-12 лет в целом по стране, по федеральным округам, по размеру населенных пунктов, по полу и возрасту. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.