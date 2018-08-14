Ректор МГУ: Шанхайский рейтинг использует только объективные данные

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Составители Шанхайского академического рейтинга университетов мира (ARWU) отказались от использования данных, предоставляемых самими вузами, они использует только объективные данные, имеющиеся в открытом доступе, эти данные хорошо отражают уровень научных исследований МГУ, считает ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Во вторник был опубликован рейтинг 500 лучших университетов мира в 2018 году по версии ARWU. Лучшим из российских вузов стал МГУ, который попал в топ-100 и занял 86-ю позицию.

"Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, улучшив показатели в престижном Шанхайском рейтинге университетов. Отмечу, что в отличие от других международных рейтингов, составители ARWU отказались от использования данных, предоставляемых самими университетами и получаемых в результате опросов экспертов. Делается ставка на использование только объективных данных из открытого доступа", — сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба МГУ.

Садовничий отметил, что эти данные хорошо отражают уровень научных исследований, которые ведет Московский университет.

"МГУ играет важную роль в реализации международных научных исследований в области фундаментальной и прикладной математики, физики, химии и биологии квантовых технологий, исследований космоса, Арктики, изменений климата, других направлений научных исследователей, реализуемых в рамках программы развития Московского университета. МГУ — один из активных участников международных научных мегапроектов — коллаборация LIGO (впервые зарегистрировавшей гравитационные волны, Нобелевская премия по физике за 2017 год), ЦЕРН, ITER и др. Два года назад мы открыли первый в России факультет космических исследований, собираемся открывать ещё один, не имеющий аналогов, — факультет когнитивных наук", — добавил Садовничий.

Он подчеркнул, что научные успехи МГУ признают не только составители рейтингов и академическое сообщество, но и крупнейшие промышленные компании.

"Отмечу, что своими достижениями МГУ обязан профессорско-преподавательскому составу. За каждой публикацией в престижном научном журнале, за каждым выпускником кроются годы труда большого коллектива высококвалифицированных специалистов. Благодаря их труду, Московский университет развивается, растёт и занимает ведущие позиции в рейтингах", — заключил Садовничий.

Для составления ARWU используются шесть объективных показателей, среди которых число выпускников и сотрудников, которые получили Нобелевскую премию и Филдсовскую премию, число исследователей, имеющих высокий индекс цитирования, число статей, проиндексированных в Индексе научного цитирования, а также продуктивность на одного преподавателя. Каждый год оценку проходят около 1,5 тысячи университетов, в рейтинг попадают лучшие 500.