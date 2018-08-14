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Образование

МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов ARWU-2018

(обновлено: 20:00 14.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на главное здание МГУ им. М.В.Ломоносова. Архивное фотоВид на главное здание МГУ им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в первую сотню Шанхайского Академического рейтинга вузов мира (ARWU) за 2018 год, еще три российских высших учебных заведения — Санкт-Петербургский, Новосибирский государственные университеты и впервые Московский физико-технический институт — попали в топ-500, сообщила пресс-служба проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", подготовившего русскоязычную версию рейтинга.

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Шанхайского рейтинга: вузы России существенно улучшили позиции
Шанхайский академический рейтинг университетов мира (ARWU) представляет 500 лучших вузов, отобранных на основе объективных показателей и сторонних данных. ARWU считается самым точным и надежным предвестником мировых рейтингов.

Согласно опубликованным данным, лучшим из российских университетов стал МГУ,  расположившийся на 86-й строке – на семь мест выше, чем в прошлом году. В группу 301-400 попал СПбГУ, кроме того, впервые в Шанхайский рейтинг вошел МФТИ, отнесенный к группе 401-500, там же расположился и НГУ.

"МФТИ вошёл в Шанхайский рейтинг благодаря двум обстоятельствам: во-первых, это высокая оценка наших выпускников… а во-вторых, увеличение количества публикаций в самых престижных журналах… Для осуществления поставленных задач в этом году мы открыли девять лабораторий с ведущими институтами РАН и вернули специалистов из лучших мировых центров, среди которых Калтех, Оксфорд и Ганновер", — рассказал РИА Новости проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган.

Академический рейтинг университетов мира - 2018
© Инфографика
Академический рейтинг университетов мира - 2018

Графитовый диск, созданный в МГУ, впитывает в себя нефтяное пятно
© Пресс-служба химического факультета МГУ
Химики из МГУ упростили очистку моря от загрязнений нефтью
Как отметили составители рейтинга, в прошлом году вузы, занявшие места с 501 по 800, были отмечены в качестве кандидатов на участие в основном рейтинге. В этом году список кандидатов в топ-500 ARWU расширился и включает университеты, занявшие места с 501 по 1000.

В 2018 году в рейтинг кандидатов попали восемь российский вузов: в группе 701-800 расположились Томский государственный университет и Уральский федеральный университет, в группу 801-900 попали три российских вуза – Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС). В группу 901-1000 вошли три российских вуза: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого и Томский политехнический университет.

"Исследование охватывает и данные ретроспективы в части учета числа нобелевских лауреатов, и последние показатели публикаций и цитирований научных статей, в том числе за 2017 год… Эти прекрасные результаты российских университетов стали следствием большой работы и фактически закрепили успех предметного рейтинга Global Ranking of Academic Subjects 2018. Здесь и интенсивное развитие по Проекту "5-100", и старт целого ряда новых направлений исследований", – отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рейтинг вузов QS: НГУ "дышит в спину" МГУ
Возглавляет рейтинг лучших вузов по версии ARWU уже в 16-й раз Гарвардский университет. Стэнфорд и Кембридж сохранили второе и третье места соответственно. В первую десятку вошли Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Оксфордский университет, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Чикагский университет.

Для составления ARWU используются шесть объективных показателей, среди которых число выпускников и сотрудников, которые получили Нобелевскую премию и Филдсовскую премию, число исследователей, имеющих высокий индекс цитирования, число статей, проиндексированных в Индексе научного цитирования, а также продуктивность на одного преподавателя. Каждый год оценку проходят около 1,5 тысячи университетов, в рейтинг попадают лучшие 500.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МГУ за год увеличил свое присутствие в предметном рейтинге QS
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 

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