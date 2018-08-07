Призер международной олимпиады по географии преуспел и в других предметах

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Школьник из Челябинска Вячеслав Боголюбский, завоевавший бронзовую награду на Международной географической олимпиаде в Канаде, увлекался также физикой, русским и английским языками, но последние 3 года посвятил именно географии, сообщила РИА Новости во вторник заведующая учебной частью школы №13, где учился подросток, Светлана Диденко.

Ранее министерство просвещения РФ сообщило, что российская команда школьников в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Международной географической олимпиаде в Канаде. Среди них Вячеслав Боголюбский, который получил бронзовую награду.

"Вячеслав – выпускник нашей школы, он закончил ее с золотой медалью, учился он у нас с первого класса. Уже с пятого класса принимал участие в научно-исследовательской работе, выходил и преодолевал районный, муниципальный уровень. Он разносторонний мальчик, у него успехи и в географии, и в русском языке, и в физике, и в английском языке… Он скромный, простой в общении", — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что Слава – хороший товарищ, воспитанный, из хорошей семьи, его отец писал диссертацию. Последние 3 года, по ее словам, ребенок занимался исключительно географией. "Мы ставили его на конкурсы, олимпиады разные", — рассказала завуч.

Делая домашние задание, читая параграфы учебника, он всегда открывал компьютер и искал дополнительную информацию на заданную тему, отметила Диденко.

По данным собеседницы агентства, Вячеслав и в будущем планировал заниматься исследовательской деятельностью, быть либо геологом, либо экономистом, собирался поступать в МГУ или МГИМО.