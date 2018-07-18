Голикова: около 674 млрд рублей будет направлено на нацпроект "Образование"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На национальный проект "Образование" из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей за шесть лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Совета ректоров России.

"В предварительном плане… на центральный проект "Образование" из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей. Это достаточно большая сумма, она будет закреплена за каждой из тех задач, которые отмечены в указе президента", — заявила Голикова.

"Безусловно, продолжение получат все те программы, которые реализованы в рамках приоритетных направлений в 2017 году. И они также станут составной частью приоритетного национального проекта", — отметила она.

Ранее Голикова сообщила, что общие расходы бюджетной системы на проект "Образование" составят 800 миллиардов рублей, которые поступят из федерального и региональных бюджетов, а также как частные инвестиции.