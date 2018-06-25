Медведев: проект единого кампуса СПбГУ получил поддержку Минэкономразвития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Проект единого кампуса Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) получил поддержку министерства экономического развития, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сказал Медведев на заседании попечительского совета СПбГУ, отсутствие единого учебного кампуса снижает возможности университета. Глава кабмина отметил, что на прошлом попечительском совете дал поручение сформировать концепцию единого кампуса, а при Минэкономразвитии была создана рабочая группа куда вошли представители правительства, парламента, региональной власти и университета.

"Проект подготовлен, его основные положения Минэкономразвития, как я понимаю, в целом одобрило", — сказал Медведев.

По его словам, самое главное найти оптимальное решение, чтобы сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке. "Нам еще предстоит понять, где это будет", — сказал Медведев.

Он отметил, что СПбГУ сейчас использует более 200 различных зданий и сооружений, часть из них непригодна для эксплуатации, а треть площадей расположена в исторических памятниках. "Это сдерживает развитие университета, как единого научного и образовательного центра", — сказал он.

Медведев отметил, что для реализации соответствующих планов потребуются значительные финансы, но часть из них может быть получена от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении СПбГУ.