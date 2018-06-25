Медведев: проект единого кампуса СПбГУ получил поддержку Минэкономразвития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Проект единого кампуса Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) получил поддержку министерства экономического развития, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Проект подготовлен, его основные положения Минэкономразвития, как я понимаю, в целом одобрило", — сказал Медведев.
По его словам, самое главное найти оптимальное решение, чтобы сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке. "Нам еще предстоит понять, где это будет", — сказал Медведев.
Он отметил, что СПбГУ сейчас использует более 200 различных зданий и сооружений, часть из них непригодна для эксплуатации, а треть площадей расположена в исторических памятниках. "Это сдерживает развитие университета, как единого научного и образовательного центра", — сказал он.
Медведев отметил, что для реализации соответствующих планов потребуются значительные финансы, но часть из них может быть получена от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении СПбГУ.