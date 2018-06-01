На Красной площади объявили имена лучших чтецов среди школьников России

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Суперфинал Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" состоялся в пятницу, в День защиты детей на главной сцене Красной площади в Москве. Суперфинал – это кульминация читательского марафона "Живая классика", который продолжался весь год, охватив 83 региона России. В рамках конкурса ученики 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет соревновались в чтении вслух отрывков из любимых прозаических произведений. В финал, который проходил в Международном детском центре "Артек" в Крыму, вышли 9 лучших юных чтецов.

По итогам суперфинала-2018 звание лучших декламаторов России среди школьников получили три человека. Ученица 5 класса Елизавета Хвостикова (г. Краснодар) одержала победу с фрагментом о первой влюбленности из рассказа "Манюня" Наринэ Абгарян. "Я люблю юмор и книги о любви", ‒ объяснила она свой выбор литературного произведения. При этом победительница "Живой классики" призналась, что давно мечтает стать актрисой.

Кроме того, победителем конкурса стала Фатима Микаилова (Республика Дагестан) с отрывком из повести "Гонение на рыжих" Юрия Яковлева. "Я выбрала произведение о счастье. Та нотка, на которой оно заканчивается, привела меня в восторг: когда человек счастлив, он распоряжается рыбами, звездами…", – сказала она, призвав всех людей радоваться прекрасным чувствам.

Третий победитель – 15-летний Михаил Непипа (Севастополь) с проникновенным прочтением рассказа "Письмо к Богу" Бориса Ганаго. "Это очень душевное произведение с позитивным концом. Когда я его прочитал, мне сразу захотелось с кем-то им поделиться", ‒ сказал мальчик. Сам Михаил страдает ДЦП (детский церебральный паралич), выступать на литературной сцене ему помогала мама.

"Эти дети прошли конкурс, в котором в общей сложности участвовало два с половиной миллиона человек", ‒ отметила президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Народный артист России, председатель жюри конкурса Андрей Соколов, обращаясь к финалистам с напутственным словом, призвал "читать, литературу, знать литературу и любить литературу".

"Для всей сферы просвещения и всех культурных людей этот конкурс, который сегодня представлен на главном книжном фестивале страны (книжный фестиваль "Красная площадь"), показывает главное: пока нашу классику читают, пока ее осмысливают и эмоционально выплескивают, наша классика жива", ‒ подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Андрей Петров, добавив, что у победителей конкурса чтецов горячие сердца и блистательные таланты.