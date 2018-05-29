Собянин поздравил преподавателей и студентов МИСиС со столетием вуза

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) МИСиС и поздравил его преподавателей и студентов со столетием вуза.
"За эти сто лет вы прошли путь от небольшой горной академии до ведущего научно-исследовательского вуза страны. Это дорогого стоит. Я поздравляю вас с этой датой, с реальными успехами, которых добился ваш университет. Я горжусь вами!" — поздравил Собянин.
По его словам, вуз давно сотрудничает с городскими властями. Так, в частности, МИСиС участвует в проекте организации инженерных классов в тридцати школах Москвы, а также в проекте университетских суббот.
"Все это дает возможность нашим школьникам узнавать ваш университет, ваши специальности. Я надеюсь, что количество москвичей, которые поступают в ваш вуз, с каждым годом будет увеличиваться", — отметил мэр Москвы.
Он также сообщил, что МИСиС на конкурсной основе стал получателем гранта правительства Москвы на реализацию образовательных проектов. Кроме того, принято решение выделить вузу субсидию в размере 100 миллионов рублей на развитие материальной базы.
Собянин отметил, что в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства увеличились объемы налоговых отчислений вуза, в том числе в городской бюджет.
"Для того чтобы наша радость была взаимной, мы решили ту дополнительную налоговую нагрузку, которая на вас легла, возвратить в виде дополнительного гранта на развитие университета", — заявил мэр столицы.
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НИТУ МИСиС был основан в 1918 году как факультет Московской горной академии, а в 1930 году стал самостоятельным учебным заведением. В 1962 году он получил нынешнее название — МИСиС. В 2008 году стал первым вузом страны, получившим статус Национального исследовательского технологического университета.
В настоящее время в состав университета входит девять институтов, в которых обучаются специалисты по более чем тридцати направлениям подготовки. Также в его составе работает Международная школа бизнеса и технологий. Кроме того, вуз имеет три филиала в России и один за рубежом.
В общей сложности в МИСиС обучается более 17 тысяч студентов, из которых 7,6 тысячи — в Москве. Доля московских студентов от общего числа поступивших на обучение по программам высшего образования в МИСиС в 2017 года составила 27%.