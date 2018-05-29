Собянин поздравил преподавателей и студентов МИСиС со столетием вуза

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) МИСиС и поздравил его преподавателей и студентов со столетием вуза.

"За эти сто лет вы прошли путь от небольшой горной академии до ведущего научно-исследовательского вуза страны. Это дорогого стоит. Я поздравляю вас с этой датой, с реальными успехами, которых добился ваш университет. Я горжусь вами!" — поздравил Собянин.

По его словам, вуз давно сотрудничает с городскими властями. Так, в частности, МИСиС участвует в проекте организации инженерных классов в тридцати школах Москвы, а также в проекте университетских суббот.

"Все это дает возможность нашим школьникам узнавать ваш университет, ваши специальности. Я надеюсь, что количество москвичей, которые поступают в ваш вуз, с каждым годом будет увеличиваться", — отметил мэр Москвы.

Он также сообщил, что МИСиС на конкурсной основе стал получателем гранта правительства Москвы на реализацию образовательных проектов. Кроме того, принято решение выделить вузу субсидию в размере 100 миллионов рублей на развитие материальной базы.

Собянин отметил, что в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства увеличились объемы налоговых отчислений вуза, в том числе в городской бюджет.

"Для того чтобы наша радость была взаимной, мы решили ту дополнительную налоговую нагрузку, которая на вас легла, возвратить в виде дополнительного гранта на развитие университета", — заявил мэр столицы.

За кулисами российской науки: как рождаются инновационные изобретения © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. /

НИТУ МИСиС был основан в 1918 году как факультет Московской горной академии, а в 1930 году стал самостоятельным учебным заведением. В 1962 году он получил нынешнее название — МИСиС. В 2008 году стал первым вузом страны, получившим статус Национального исследовательского технологического университета.

В настоящее время в состав университета входит девять институтов, в которых обучаются специалисты по более чем тридцати направлениям подготовки. Также в его составе работает Международная школа бизнеса и технологий. Кроме того, вуз имеет три филиала в России и один за рубежом.

В общей сложности в МИСиС обучается более 17 тысяч студентов, из которых 7,6 тысячи — в Москве. Доля московских студентов от общего числа поступивших на обучение по программам высшего образования в МИСиС в 2017 года составила 27%.