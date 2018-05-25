Рособрнадзор: ЕГЭ будет проведен в 2018 году на территории 51 государства

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проведен на территории 51 государства в 2018 году, сообщил начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Мы ежегодно проводим ЕГЭ и в других странах. В этом году экзамен будет проводиться на территории 51 государства, будет организовано 66 пунктов проведения экзамена (ППЭ), заявлено для участия в экзамене порядка 2 тысяч ребят. ЕГЭ будет проводиться и в странах СНГ, и в странах Европы, Австралии и США, Северной и Южной Корее… и так далее. Во всех этих государствах экзамен проводится по тем же правилам, так же как он проводится на территории РФ", — сказал Круглинский.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.