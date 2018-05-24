Голикова: нормативные документы по новым министерствам скоро опубликуют

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Нормативные документы, связанные с положениями о новых министерствах, организованных вместо реорганизуемого Минобрнауки, будут опубликованы в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

"В ближайшее время – это очень важно – мы выпустим нормативные документы двух типов, которые связаны с вопросами этих министерств и положениями об этих министерствах. Почему это нужно сделать быстро? Потому что и в одном и в другом министерстве достаточно большое количество подведомственных учреждений", — пояснила Голикова.

По ее словам, реорганизация Минобрнауки будет происходить традиционным образом, так как это происходит, когда преобразовываются федеральные органы исполнительной власти.

"У нас здесь сложная реорганизация – это не только министерство образования и науки, но еще и ликвидированное Федеральное агентство научных организаций, которое вольется в министерство науки и высшего образования со всеми своими подведомственными учреждениями", — отметила она.

Вице-премьер добавила, что за вновь образованном министерством науки и высшего образования будет закреплено все, что связано с этими сферами, включая нормативно-правовое регулирование и управление имущественным комплексом и взаимодействие с учреждениями, учредителями которых будет выступать это министерство.

"Преобразованное министерство образования и науки перейдет в министерство просвещения с компетенцией, которая связана с развитием общего образования, средне специального образования", — сказала она.