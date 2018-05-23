Эксперты обсудили, как включать основы семейного уклада в учебный процесс

Круглый стол на тему Элективные курсы по основам семейного уклада в школах: подготовка и варианты апробации в МИА Россия сегодня

Круглый стол на тему Элективные курсы по основам семейного уклада в школах: подготовка и варианты апробации в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 23 мая ‒ РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА) разработала методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования по подготовке и апробации элективных курсов, посвященных основам семейного уклада и семейных традиций для обучающихся образовательных организаций и их родителей. Общественно-педагогическое обсуждение документа прошло в среду в МИА "Россия сегодня".

Документ разработан в рамках проекта Минобрнауки "Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных ценностей".

По словам ответственного секретаря координационного совета НРА Алексея Гусева, методические рекомендации отражают ключевые принципы вовлечения родителей в образование детей и развития диалога семьи и школы. "Должен быть не отдельный школьный предмет о семье, а все предметы в форме урочной и внеурочной деятельности, в том числе в каникулярный период должны включать семейную тематику", ‒ отметил эксперт.

Документ предусматривает проведение детско-родительских мероприятий и активное вовлечение родителей в образование детей. В частности, подготовлен комплекс типовых сценариев детско-родительских мероприятий, посвященных формированию семейных ценностей, информационной культуре, здоровому и безопасному образу жизни семей. Кроме того, разработаны рекомендации по организации и проведению в каникулярный период форсайт-игр, коммуникативных тренингов, деловых игр по тематике семейных ценностей и детско-родительских отношений.

В рамках проекта разработан комплект методических пособий для классных руководителей, социальных педагогов и вожатых по организации детско-родительских мероприятий "Школа будущих родителей".

Говоря о ключевых методических подходах, эксперт НРА подчеркнул недопустимость унификации и формализации семейной тематики. "Семья ‒ слишком тонкая материя, и любая формализация убьет идею на корню", ‒ сказал он, добавив, что родительская организация выступает за разнообразие практик и максимальное расширение инструментария для родителей.