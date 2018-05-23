Эксперт рассказала, что россияне стали экономить на образовании

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Впервые за шесть лет проведения Мониторинга эффективности школы эксперты зафиксировали сокращение платежеспособного спроса на услуги образования, сообщила директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Татьяна Клячко в ходе проходившего накануне в РАНХиГС экспертного семинара "Управление образовательными системами: Эволюция частного образования в РФ".

"В прошлом году эксперты впервые зафиксировали, что население стало экономить на образовании", – сказала она, пояснив, что "до сих пор экономили на медицине, жилье", так как считалось, что "вложения в развитие детей это приоритет".

По ее словам, с 2017 года ситуация поменялась: граждане либо переходят к более "дешевым" образовательным услугам, либо совсем от них отказываются. Клячко добавила, что особенно ярко эта тенденция проявляется в сельской местности, уточнив, речь идет о дополнительном образовании детей.

"Родители стали меньше на это тратить. Либо отказываются от дополнительных каких-то услуг, либо вынуждены выбирать более дешевые", — заключила эксперт, уточнив, что начиная с 2013 года, Мониторинг эффективности школы осуществляется Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС в Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области.