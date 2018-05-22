Кравцов: технологии исключат влияние человеческого фактора на результат ЕГЭ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что с 2018 года при проведении ЕГЭ будет задействованы специальные технологии, которые позволят защититься от мошенников и исключить влияние человеческого фактора на результаты.

"Самый популярный вопрос — где можно купить результаты КИМ и ЕГЭ. Сразу отвечу: нельзя. К сожалению, мошенники, предлагающие за небольшие деньги купить результаты, остаются. Но с каждым годом их становится все меньше и меньше. Всю информацию мы отправляем в соответствующие правоохранительные органы. С этого года у нас действует новая технология: все диски зашифрованы, доставляются в пункт проведения экзамена, и перед участниками распечатываются и бланки заданий, и бланки ответов", — заявил Кравцов на пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Он добавил, что эта технология "практически исключает влияние человеческого фактора на результаты ЕГЭ".