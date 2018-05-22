Пункты сдачи ЕГЭ для детей с инвалидностью организуют на дому и в больницах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рособрнадзор постарается сделать условия для сдачи ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья максимально комфортными, пункты сдачи экзаменов организуют, в том числе, на дому и в больницах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Ранее замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова сообщила, что в 2018 году около 6,4 тысячи выпускников одиннадцатых классов, имеющих ограниченные возможности здоровья, сдадут ЕГЭ вместе со всеми школьниками. По ее словам, каждый год количество детей, имеющих ограничения здоровья, которые сдают единый государственный экзамен вместе со всеми ребятами, растет.

"Я хочу сказать, что в этом году ЕГЭ сдают 6,5 тысяч лиц с ограниченными возможностями. Пункты сдачи экзаменов организуются, в том числе, и на дому, в больницах. Мы стараемся, чтобы условия были максимально комфортными", — рассказал Кравцов, отвечая на вопросы школьников на пресс-конференции.