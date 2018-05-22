Пункты сдачи ЕГЭ для детей с инвалидностью организуют на дому и в больницах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рособрнадзор постарается сделать условия для сдачи ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья максимально комфортными, пункты сдачи экзаменов организуют, в том числе, на дому и в больницах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Я хочу сказать, что в этом году ЕГЭ сдают 6,5 тысяч лиц с ограниченными возможностями. Пункты сдачи экзаменов организуются, в том числе, и на дому, в больницах. Мы стараемся, чтобы условия были максимально комфортными", — рассказал Кравцов, отвечая на вопросы школьников на пресс-конференции.