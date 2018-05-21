Около 6,4 тысячи выпускников-инвалидов в 2018 г сдадут ЕГЭ вместе со всеми

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Около 6,4 тысячи выпускников одиннадцатых классов, имеющих ограниченные возможности здоровья, в этом году сдадут ЕГЭ вместе со всеми школьниками, сообщила замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова.

"Мы видим, что каждый год количество детей, имеющих ограничения здоровья, которые сдают единый государственный экзамен вместе со всеми ребятами, растет. В этом году 6,4 тысячи таких ребят будут сдавать экзамен в форме единого государственного экзамена", — сказала Наумова в понедельник в ходе спецзаседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), посвященного проблемам в сфере образования.

"Это только одиннадцатиклассники, среди девятиклассников таких детей около 20 тысяч", — добавила представитель Рособрнадзора.