Аржанова: решения для мегаполисов не обязательно сработают в малых городах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Опорные университеты не уступают ведущим вузам России по ряду позиций. Такую версию в ходе работы первого ежегодного международного образовательного симпозиума "Образование и мегаполис: партнерство для устойчивого успеха" высказала исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова.

"Я считаю, что это просто манна небесная свалилась два года назад, когда федеральное министерство образования и науки решило поддержать эту группу вузов", – сказала она, выступая на марафоне кейсов "Роль опорного вуза в реализации городских общественно-значимых мероприятий, их информационное сопровождение и достигнутый социальный эффект".

Эксперт уточнила, что с 2006 года финансовую и техническую помощь получали в основном ведущие отечественные университеты. "Они переходили из одной когорты в другую, некоторые дошли до Проекта 5-100. Но эти вузы ориентированы прежде всего на международную конкурентоспособность, исследования и разработки", – поделилась Аржанова.

Она полагает, что региональные университеты "отнюдь не хуже по качеству, по своей ответственности и по своей миссии", но долгое время оставались где-то в задних рядах.

Между тем опорные вузы работают на свои местные рынки, сотрудничают со своими территориями, поэтому факт "обращения на них внимания важен сам по себе". "Мы не говорим о колоссальной материально-технической поддержке от государства. К сожалению, деньги им были выделены не очень большие", – уточнила Аржанова.

Спикер напомнила, что в программах развития опорных университетов есть обязательный раздел, где речь идет о мероприятиях и проектах, направленных на развитие местной среды. "Это закреплено, фиксируется и является предметом отчета вуза перед своим регионом и федеральным министерством", – пояснила она.

Среди чаще всего предлагаемых университетами решений, способствующих развитию городской среды, эксперт выделила креативную индустрию (один из хороших примеров – проект "Умный город"), "тему использования памятников архитектуры, работу с культурным наследием", а также "инновации в широком смысле слова".

Разумеется, лучше всего делать эту работу в проектном формате. Тем не менее, вузы предпочитают проводить традиционные мероприятия. Хотя "классическая схема построения проекта, когда у вас есть ограниченное время, цель, партнеры, участники и так далее, очень важна", напомнила она.

Порой инициаторы настолько увлекаются своей идеей, что забывают о тех, для кого она предназначена. Это касается и современных креативных индустрий. "Может быть, людям нужно что-то совсем другое", – предположила участник симпозиума.

Согласно статистике, из тридцати опорных университетов только девять расположены в городах-миллионниках, остальные в городах с небольшим населением, "где совсем другая аура, люди, жизнь". По мнению Аржановой, решения, которые годятся для мегаполисов, совсем не обязательно сработают в малых городах.

Изучение потребностей социума для понимания, во что нужно серьезно вкладываться как в проект, а что можно провести как мероприятие – задача еще не вполне осмысленная.

По ее словам, опыт опорных вузов показал, что вовлеченность студентов в такого рода проектную деятельность очень мала. "Они просто занимаются своим делом, они – про свое, делают свои проекты, работают волонтерами, им это интересно", – пояснила спикер.

"Вот этой связки нет… Поделиться с ними ответственностью за город будущего, который они создадут для себя, вот этого очень мало", – подытожила она, добавив, что выделила все болевые точки, "поскольку у вуза не всегда хватает времени, опыта и практики на то, чтобы эти моменты отработать".