Более 24 тысяч школ напишут ВПР по истории для шестиклассников

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Во вторник более 24 тысяч школ напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по истории для шестиклассников, она завершит проведение ВПР весной 2018 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Участие школ в ВПР для 6 классов в 2018 году является добровольным. Проверочную работу по истории проведут более 24 тысяч школ из всех регионов России", — говорится в пресс-релизе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Там уточняется, что проверочная работа включает в себя 10 заданий, на ее выполнение дается 60 минут.

Шестиклассники впервые писали ВПР по обществознанию 11 мая. Учащиеся шестых классов написали ВПР по географии 27 апреля. Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. C 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов. Двадцать четвертого апреля ВПР по математике написали четвертые классы, а у пятиклассников в этот день прошла проверочная работа по истории. Двадцать пятого апреля ВПР по русскому языку писали ученики шестых классов.