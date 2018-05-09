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Образование

Россия улучшила свои результаты в рейтинге университетов по версии THE

19:0609.05.2018
(обновлено: 10:38 10.05.2018)
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© Fotolia / Syda ProductionsЛекция в университетеЛекция в университете
© Fotolia / Syda Productions

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия улучшила свои результаты в рейтинге лучших университетов развивающихся стран по версии Times Higher Education (THE), в этом году в него вошли 27 российских вузов, в прошлом — 24, сообщили составители рейтинга.

"Российские университеты улучшили свои результаты в престижном рейтинге лучших университетов развивающихся стран 2018 года по версии THE, в этом году в него вошло 27 российских вузов (в прошлом году – 24), МГУ имени М. В. Ломоносова удерживает почетное третье место", — говорится в сообщении.

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МГУ остается единственным российским вузом, входящим в первую десятку рейтинга, еще 14 попали в топ-200. В сотню лучших теперь входят девять российских вузов, участвующих в проекте 5-100, нацеленном на повышение конкурентоспособности российских образовательных организаций.

"Университет третий год подряд в тройке лучших вузов и единственный российский представитель в топ-10 рейтинга. Мы показываем стабильные результаты. Так, в 2014 году МГУ размещался на 10 позиции, в 2015 году — на 5 месте, в 2016 и 2017 годах был в тройке лидеров рейтинга. Этот рейтинг формируется на основе показателей глобального рейтинга THE, но при этом использует весовые критерии, отражающие уникальные особенности образовательных систем ранжируемых стран", — заявил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он отметил, что в научно-исследовательскую и инновационную деятельность вовлечены тысячи студентов, аспирантов и сотрудников МГУ. "Мы успешно развиваем программы онлайн-образования, расширяем зарубежное сотрудничество, непрерывно работаем над повышением уровня преподавания и качества образования в нашей стране", — добавил он.

Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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На 11 месте рейтинга — МФТИ, на 19 — НИЯУ МИФИ, на 21 — Томский политехнический университет (ТПУ), на 32 — НИУ ВШЭ, на 36 — Томский государственный университет (ТГУ). Новосибирский государственный университет (НГУ) занял в рейтинге 43 строчку, ИТМО — 57, Казанский федеральный университет (КФУ) — 60 место, а Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" — 99.

НИТУ "МИСиС" в этом году впервые вошел в топ-100, поднявшись на 64 строчки. Свою позицию улучшил и ТПУ, который поднялся с 56 на 21 место. ТГУ поднялся с 60 места на 36, а Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва (СГАУ) переместился из третьей сотни на 123 строчку.

Ученые за работой
© Fotolia / Alexander Raths
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"У России есть потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров в области высшего образования. В этом году несколько российских вузов сделали серьезный скачок вперед. Тем не менее, амбициозная инициатива "Проект 5-100", нацеленная на вывод пяти вузов в топ-100 Рейтинга лучших университетов мира к 2020 году, остается крайне сложной задачей, особенно в свете успехов Китая и серьезных намерений Индии", — заявил редактор рейтинга Фил Бейти, слова которого приводятся в релизе.

По его мнению, главным фактором развития вузов станут инвестиции, а также упорство в привлечении ведущих ученых и удержание своих талантов. Бейти также отметил, что российским университетам нужно работать над развитием международного сотрудничества, чтобы улучшать мировую репутацию и влияние в научной среде, эти аспекты являются главными для повышения рейтингов.

Рейтинг лучших университетов мира по версии THE оценивает университеты по всем ключевым направлениям деятельности (преподавание, исследования, передача знаний и международная работа), используя 13 показателей. Рейтинг был расширен по сравнению с прошлым годом и теперь включает 378 вузов вместо 300, они представляют 42 страны с четырех континентов.

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018

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