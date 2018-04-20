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Образование

Эксперты: важно, чтобы талант не потерялся в университете

09:3120.04.2018
(обновлено: 09:33 20.04.2018)
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© Fotolia / StockPhotoProСтуденты во время занятийСтуденты во время занятий
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители ведущих российских университетов, библиотек, издательств и чиновники, которые специализируются на научно-образовательных комплексах, обсудили пути взаимодействия в ходе дискуссий, которые прошли на V Московском международном салоне образования (ММСО 2018). 

У каждого свой взгляд на достояние советской эпохи, на структуры науки и образования, которые мы получили в наследство от прежней системы. Однако то, что университеты динамично развиваются не только как учебные, но и научные центры – это сегодня факт, не вызывающий сомнений.    

Как подчеркнула модератор панельной дискуссии "Сотрудничество университета с научными организациями" журналист Международного информационного агентства "Россия сегодня" Анна Урманцева, вузы должны научиться привлекать иностранных студентов, войти в международные рейтинги. При этом важно действовать сообща, координируя действия культурных, образовательных, исследовательских, производственных организаций – участников общего процесса.    

Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
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По мнению заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, "развитие интеграции является ключевой задачей, которую нужно решить для эффективного развития масштабных проектов в интересах науки и общества". Региону предложили стать пилотным по реализации стратегии научно-технологического развития как субъекту федерации с большой долей научно-исследовательских работ. 

"Сегодня Томск развивает свою агломерацию на основе проекта ИНОТомск… Это межведомственный проект, который объединил планы министерств, промышленных предприятий, вузов", – сказала она, уточнив, что для реализации проекта создан особый механизм преодоления межведомственных барьеров.      

Эксперт Российской академии наук, профессор МГТУ им. Баумана Елена Ляпунцова сообщила, что недавно при университете создана "Школа технологического предпринимательства". В работе участвуют бакалавры и магистры разных вузов, которые хотят на практике, в реальном интересном деле понять, что такое предпринимательство. Специалисты "Школы…" сотрудничают с институтами РАН, предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Приведя статистику, согласно которой в нашей стране насчитывается 340 тысяч преподавателей и лишь 29,9 тысяч профессоров, спикер выразила уверенность, что представителям вузовской системы "есть куда стремиться", подтягивая за собой молодежь.   

Вопросу: "Издание научных журналов образовательной организацией – роскошь или необходимость?" – посвятила свое сообщение начальник управления информационными и издательскими проектами Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Шведовская.  

Издавая двенадцать научных журналов по психологии и смежным дисциплинам, вуз руководствуется принципом "Вся психология в одном университете". Популярность изданий спикер связала, в частности, с ежегодным выпуском двух-трех тематических номеров на темы, наиболее востребованные читателями. Среди других факторов она выделила публикацию работ зарубежных авторов, на долю которых приходится до 70 процентов от общего контента.   

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
Участница круглого стола "Программы поддержки талантливых студентов и аспирантов: опыт университетов 5-100" проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Елена Весна обратила внимание на принципы, по которым строится система индивидуальной поддержки одаренной молодежи.  

"Их нужно находить как можно раньше. Важно, чтобы талант не потерялся в университете, и к успеху приходил как можно раньше", – считает эксперт. Главная боль университетов, по ее мнению, заключается в том, что они "не заточены под работу с одаренными детьми". 

В НИЯУ МИФИ принята гибкая система обучения. Студент выбирает образовательные и карьерные траектории, предусмотрен набор различных преференций. Будущие физики участвуют в состязаниях, научных проектах, стажировках.  

Другой момент – каждый год вуз закрывает огромное количество образовательных программ. "Мы проводим ревизию и смотрим – работодатель от нее уже, как говорится, "отвалился"… Если он не участвует, значит, они ему не нужны, он готов взять специалистов с рынка, и не надо тратить деньги на них", – поделилась эксперт.  

По словам заместителя проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета Анны Тышецкой, благодаря тому, что в ДВФУ действует "система профессиональных модулей от работодателей плюс специальная стипендиальная поддержка от них" выпускники по окончании вузовского курса "не проходят конкурсную процедуру на предприятии, а сразу попадают на рабочие места". 

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru  


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