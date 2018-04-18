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Социальный навигатор
Образование

Эксперты: около половины абитуриентов будут биться за места в 17% вузов

10:0918.04.2018
(обновлено: 10:10 18.04.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУчастники пресс-конференции на тему: Приемная кампания – 2018: что ждет абитуриента в ММПЦ МИА Россия СегодняУчастники пресс-конференции на тему: Приемная кампания – 2018: что ждет абитуриента в ММПЦ МИА Россия Сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Приемная кампания – 2018: что ждет абитуриента" прошла во вторник, 17 апреля, в МИА "Россия сегодня". 

Представляя обновленную версию интерактивного проекта "Вузы России: навигатор абитуриента", выпускаемого с 2010 года, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина подчеркнула, что больше всего бюджетных мест в 2018 году зарезервировано под инженерные и педагогические специальности. 

Причем, самый высокий конкурс ожидается в вузах, где принимаются результаты по обществознанию, английскому языку, истории. "Именно эти направления подготовки выбрало наибольшее число выпускников этого года для сдачи на Едином государственном экзамене", – пояснила эксперт. 

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
Отметив, что только 17 процентов вузов представляют направления подготовки, соответствующие такому предметному срезу, она предположила, что "около половины абитуриентов будут биться за места в 17 процентах университетов именно с этим раскладом баллов".

Спикер напомнила, что сегодня каждый вуз устанавливает свое число баллов за индивидуальные достижения или "портфолио" абитуриента. "Стремясь к объективности информационного ресурса, мы представили в нем "чистые" баллы, без учета вузовской прибавки за индивидуальные достижения", – уточнила она. 

Важно также и то, что в отличие от других ресурсов, интерактивный проект "Вузы России: навигатор абитуриента" содержит данные о стоимости обучения в учебных заведениях уже на текущий год. 

Выстраивая карьеру и учитывая перспективы своих детей, родители нередко исходят из собственных ожиданий и представлений. Обратившись к ним, проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета Андрей Милехин посоветовал избегать "риска авторитарной архитектуры детства". Нужно постараться погасить свою тревожность, которая подогревает тревожность детей. 

Отметив, что в фокусе особого внимания остаются абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, он сообщил что университет готов в этом году принять 1382 абитуриента. Причем 615 из них займутся освоением программ бакалавриата и специалитета, а 767 станут магистрами.  

По итогам вступительной кампании прошлого года средний балл ЕГЭ среди зачисленных в Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" составил 82,7 балла. По сравнению с 2016 годом он поднялся сразу на два балла, сообщила директор Центра довузовской подготовки и организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ "МИСиС" Мария Баранова.   

Списки абитуриентов. Архив
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вуз, отмечающий в этом году свое столетие, выбирают наиболее мотивированные в получении технического образования выпускники. Каждый третий имеет аттестат с отличием, при этом 80 процентов принесли свои индивидуальные достижения, получив за них дополнительные баллы. 

С прошлого года для абитуриентов предусмотрена возможность подавать документы онлайн из любой точки Москвы, Московской области, стран ближнего и дальнего зарубежья. "И точно также через личный кабинет вы можете отслеживать свою конкурсную ситуацию", – добавила она. 

Согласно мониторингу трудоустройства выпускников, осуществляемому Минобрнауки РФ, в течение года после выпуска средняя зарплата молодых людей с дипломом Московского городского педагогического университета составляет 44 500 рублей. По словам проректора по учебной работе университета Дмитрия Аграната, "работодатель знает нашего студента и платит ему деньги, адекватные его труду".     

Благодаря тесному сотрудничеству с городскими организациями, вуз целеустремленно занимается разработкой и реализацией образовательных программ совместно с работодателями. "Это практикоориентированные программы, когда наши работодатели сами стоят в аудитории, проводят соответствующие мастер-классы", – сказал он.  

Другая интересная форма – "часть аудиторных занятий выведена на территории предприятий и организаций, где студенты получают реальные практические навыки в условиях будущей профессиональной деятельности". 

В Тюменском государственном университете за последнее время реализовано два проекта – "Индивидуальные образовательные траектории " и "Школа перспективных исследований". И тот, и другой позволяют выбирать профессию уже после одного – двух лет обучения. Или даже формировать ее самостоятельно, "под себя".  

По мнению проректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука, на наших глазах разворачивается нешуточная борьба за талантливых абитуриентов. Раньше было наоборот, а сейчас "вузы бегают за абитуриентом". "Когда мы вошли в Проект 5-100, интенсивно задумались о повышении качества образования. И поняли, что качество образования без качества приема просто невозможно", – полагает участник пресс-конференции.     


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