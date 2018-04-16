Студентов-бюджетников после выпуска могут обязать работать по специальности

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов внес в нижнюю палату парламента проект, которым предлагается обязать обучавшихся за счет государства студентов работать по специальности в госкомпаниях не менее четырех лет, следует из думской базы данных.
Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
Депутат предлагает обязать выпускников, не исполнивших обязательства, возместить в полном объеме в федеральный бюджет расходы на их обучение.
Как отмечает автор проекта, в случае внесения изменений в закон появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другие "планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делает Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО". Вострецов также считает, что сотрудничество работодателей и вузов необходимо, чтобы сократить безработицу среди выпускников.