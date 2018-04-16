Студентов-бюджетников после выпуска могут обязать работать по специальности

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов внес в нижнюю палату парламента проект, которым предлагается обязать обучавшихся за счет государства студентов работать по специальности в госкомпаниях не менее четырех лет, следует из думской базы данных.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

"Гражданин, поступивший на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, после обучения обязан проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении… в уставном капитале которого присутствует не менее 50% доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, не менее четырех лет, если обучение проходило по программам бакалавриата, не менее пяти лет, если обучение проходило по программам специалитета, не менее шести лет, если обучение проходило по программам магистратуры", — говорится в документе.

Депутат предлагает обязать выпускников, не исполнивших обязательства, возместить в полном объеме в федеральный бюджет расходы на их обучение.

Как отмечает автор проекта, в случае внесения изменений в закон появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другие "планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делает Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО". Вострецов также считает, что сотрудничество работодателей и вузов необходимо, чтобы сократить безработицу среди выпускников.