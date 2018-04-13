Медведев поручил дополнить проект "Доступное допобразование для детей"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министру образования и науки РФ Ольге Васильевой подготовить предложения по дополнению приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" мероприятиями по формированию и внедрению целевой модели региональной системы допобразования.

"Дмитрий Медведев дал Минобрнауки следующие поручения (О.Ю. Васильевой): совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить предложения по дополнению приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" мероприятиями по формированию и внедрению целевой модели региональной системы дополнительного образования с учётом ранее данных поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации в сфере дополнительного образования детей", — сообщается на сайте правительства по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Согласно информации на сайте, при составлении дополнений Медведев просил учесть лучшие практики реализации программ допобразования детей в российских субъектах. Там уточняется, что премьер велел привлечь практиков из реального сектора экономики в качестве преподавателей программ дополнительного образования и создать современную систему сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в данной области. Также Минобрнауки предстоит провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа: спорта, культуры, науки и реального сектора экономики — потенциально пригодных для реализации образовательных программ, и проанализировать кадровый потенциал для повышения эффективности системы образования в регионах, сказано на сайте.

Там говорится, что среди поручений премьера были "реализация программ дополнительного образования в сетевой форме", "внедрение действенных организационно-финансовых механизмов обеспечения доступности дополнительного образования детей" и "мероприятия по мониторингу достижения показателей целевой модели, ежегодной общественно-профессиональной оценке уровня развития систем дополнительного образования с публичной презентацией итогов".

На сайте указано, что соответствующий запрос на изменение паспорта приоритетного проекта Медведев велел представить в президиум Совета до 20 апреля 2018 года.